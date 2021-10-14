Выходные в Волгоградской области будут дождливыми и туманными

Общество 14.10.2021 09:36
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14.10.2021 09:36
По-настоящему осенняя холодная и сырая погода придет на север Волгоградской области в грядущие выходные. Утром субботы в Нехаевском, Новониколаевском, Урюпинском, Киквидзенском районе синоптики прогнозируют туман, 0…+1 градус по Цельсию и полный штиль. По данным погодного сервиса Ventusky, влажность составит 100% – утро будет по-настоящему промозглым.
В центральных районах ночью прогнозируется небольшой дождь. Днем столбик термометра на севере поднимется до +11 градусов, жителям южнее следует ожидать потепления до +16 градусов. В воскресенье будет так же сыро, но теплее – от +13 до +20 градусов по Цельсию. К вечеру, несмотря на пасмурную погоду, влажность упадет до 30-40%.
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