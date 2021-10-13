В ковидном роддоме Волгограда умерли женщина и ее нерожденный ребенок

Происшествия 13.10.2021 20:23
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13.10.2021 20:23
Жительница поселка Октябрьский Калачевского района Елизавета Дубовкина на восьмом месяце беременности умерла в реанимационном отделении ковидного роддома больницы №5 в Волгограде. Ребенок погиб в утробе матери.
Трагедия произошла еще две недели назад, 29 сентября. Супруг умершей женщины рассказал ИА «Высота 102», что его беременную жену увезли в Волгоград 14 сентября. В предварительном медицинском свидетельстве о смерти супруги, которое ему выдали 1 октября, причинами смерти значатся беременность, осложненная болезнями дыхательной системы; COVID-19, вирус идентифицирован; COVID-19, осложнивший беременность. В графе «прочие важные состояния, способствовавшие смерти» указано родоразрешение путем кесарева сечения срочного.
В комитете здравоохранения Волгоградской области подтвердили факт гибели роженицы и ее нерожденного ребенка в роддоме №5. По данным медиков, первые признаки недомогания женщина почувствовала 10 сентября и обратилась в Калачевскую ЦРБ после ухудшения состояния спустя 4 дня. Экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат, и беременную доставили в Волгоград.
В ковидном роддоме Елизавету Дубовкину с большим процентом поражения легких и низкой сатурацией госпитализировали в реанимацию. «В ходе лечения врачи неоднократно консультировались с федеральным центром, женщина получала всю возможную и необходимую терапию», – отметили в облздраве. Через несколько дней врачи зафиксировали смерть плода и провели экстренное родоразрешение. Еще через несколько дней состояние пациентки ухудшилось, и она скончалась в реанимационном отделении. Окончательная причина смерти пока не установлена.
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