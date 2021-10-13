Политика

Дан старт формированию нового состава избиркома Волгоградской области

Политика 13.10.2021 10:33
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13.10.2021 10:33


Начинается прием предложений по формированию нового состава избирательной комиссии Волгоградской области. Срок полномочий действующего состава ИКВО истекает 8 декабря текущего года.
В соответствии с региональным законом "Об избирательных комиссиях в Волгоградской области" не позднее чем за 45 дней до истечения срока полномочий ИКВО губернатор и Волгоградская облдума должны принять решения о приеме предложений по формированию избиркома в новом составе. Предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования соответствующих решений.
Напомним, что избирательная комиссия Волгоградской области состоит из 14 членов с правом решающего голоса и формируется на 5-летний срок.
Половина членов ИКВО назначается губернатором Волгоградской области, другая половина - Волгоградской областной думой.
Формирование избиркома осуществляется на основе предложений политических партий и иных общественных объединений, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии Волгоградской области предыдущего состава, представительных органов муниципальных образований.
При этом в новый состав ИКВО в обязательном порядке должны быть назначены члены избиркома по предложениям ЦИК России, политических партий, представленных в Госдуме и Волгоградской облдуме.

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