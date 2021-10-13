Дан старт формированию нового состава избиркома Волгоградской области





Начинается прием предложений по формированию нового состава избирательной комиссии Волгоградской области. Срок полномочий действующего состава ИКВО истекает 8 декабря текущего года.

В соответствии с региональным законом "Об избирательных комиссиях в Волгоградской области" не позднее чем за 45 дней до истечения срока полномочий ИКВО губернатор и Волгоградская облдума должны принять решения о приеме предложений по формированию избиркома в новом составе. Предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования соответствующих решений.

Напомним, что избирательная комиссия Волгоградской области состоит из 14 членов с правом решающего голоса и формируется на 5-летний срок.

Половина членов ИКВО назначается губернатором Волгоградской области, другая половина - Волгоградской областной думой.

Формирование избиркома осуществляется на основе предложений политических партий и иных общественных объединений, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии Волгоградской области предыдущего состава, представительных органов муниципальных образований.

При этом в новый состав ИКВО в обязательном порядке должны быть назначены члены избиркома по предложениям ЦИК России, политических партий, представленных в Госдуме и Волгоградской облдуме.