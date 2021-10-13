Экономика

«Росгосстрах» запустил продажи электронного автокаско с осмотром через приложение

Экономика 13.10.2021 09:37
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13.10.2021 09:37


«Росгосстрах» существенно упростил процедуру покупки полисов добровольного автострахования. Теперь застраховать машину от угона и ущерба можно и онлайн — на официальном сайте компании. 
«По опыту мы знаем, что всегда есть клиенты, которым удобнее обратиться к агенту или в офис, и клиенты, предпочитающие все заказывать и оплачивать дистанционно. Для последних при покупке каско мы убрали все промежуточные этапы, которые требовали времени на поездку в офис или вызов эксперта для осмотра машины, — рассказала член Правления ПАО СК «Росгосстрах» Елена Белоусенко. — При этом, когда дело касается урегулирования убытков после страхового случая, все больше наших клиентов тоже предпочитает электронное взаимодействие. Поэтому на нашем сайте можно как приобрести страховой полис, так и заявить о произошедшем страховом событии. Таким образом «Росгосстрах» не только предлагает комфортный сервис, но и заботится о безопасности и здоровье своих страхователей в условиях продолжающейся пандемии коронавируса и роста заболеваемости».
Чтобы оформить полис каско онлайн, достаточно зайти в специальный раздел на официальном сайте компании www.rgs.ru, заполнить минимальный набор данных, самостоятельно осмотреть автомобиль, следуя удобным подсказкам через приложение «РГС-Осмотр» (ссылка на скачивание приходит в sms). После успешной проверки предоставленной информации клиент последовательно получает на e-mail ссылку на оплату и электронный полис после ее завершения.
Примечательно, что в процессе оформления полиса клиент может воспользоваться и помощью сотрудников «Росгосстраха». Если не хочется или в какой-то момент нет возможности самостоятельно заполнить данные на себя и автомобиль, можно нажать кнопку «Оформить по телефону». Тогда со страхователем свяжется специалист, который с его слов заполнит все необходимые поля для расчета стоимости полиса.
«Российский авторынок, который в последние годы, и особенно в период пандемии, столкнулся с серьезными сложностями, сейчас потихоньку восстанавливается. И вместе с ростом продаж автомобилей увеличивается и потребность в их надежной страховой защите — мы замечаем это в том числе и по темпам роста продаж каско в нашей компании, — отмечает Елена Белоусенко. — Также мы видим, что автодилеры стали использовать новые форматы продаж — в том числе и онлайн-продажи, что еще пару лет назад казалось немыслимым. В новой реальности, в которой мы сегодня живем, наше предложение дистанционного страхования е-каско органично вписывается в эти новые форматы и делает более удобным процесс оформления страховки».
Напомним, ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». 
На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания. 

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