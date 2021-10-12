ВТБ: россияне на треть увеличили расходы в медицинских лабораториях

Экономика 12.10.2021 16:14
0
12.10.2021 16:14
В сентябре клиенты ВТБ потратили в медицинских лабораториях 438 млн рублей - на 32% больше, чем год назад, при сохранении среднего чека. На четверть к прошлому году увеличились траты в аптеках и частных медицинских клиниках.
Держатели карт ВТБ совершили за месяц в медицинских лабораториях свыше 150 тыс. транзакций – это на 33% больше, чем в сентябре прошлого года, и почти в 7 раз - чем за сентябрь допандемийного 2019 года. Объем трат на лабораторные тесты и анализы увеличился за два года более чем в пять раз. При этом средний чек снизился за это время на 22%.
Расходы россиян в лабораториях, предлагающих тесты на коронавирус, по данным ВТБ, увеличились еще более значительно – в 1,5 раза к 2020 году, до 76 млн рублей. По сравнению с допандемийным периодом спрос на услуги этих клиник вырос в сотни раз.
На четверть при сохранении среднего чека выросли за год траты клиентов ВТБ в аптеках – до 6,3 млрд рублей в сентябре, к допандемийным значениям показатель увеличился в 1,5 раза. Кроме того, россияне стали чаще, чем год назад, пользоваться услугами частных клиник: за прошедший месяц количество транзакций в них по картам ВТБ увеличились на 27% - до 1,2 млн, расходы увеличились на 28% и достигли 3,8 млрд рублей.
«Расходы на услуги медицинских лабораторий уже традиционно отражают ситуацию с пандемией. Мы зафиксировали рост спроса в этом сегменте еще летом, когда ПЦР-тесты были востребованы для путешествий на ряд российских и зарубежных курортов. Осенью объем трат на медицинские анализы продолжает увеличиваться, особенно значительный рост наблюдается в частных лабораториях, предлагающих клиентам ПЦР-тестирование», - комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.
Реклама
СберБанк: Ипотечный заёмщик по ИЖС помолодел на два года12.10.2021 15:56
Экономика 12.10.2021 15:56
ВТБ разработал мобильное приложение для студентов12.10.2021 13:41
Экономика 12.10.2021 13:41
Волгоградское предприятие стало лауреатом Всероссийского конкурса «Экспортер года»12.10.2021 13:07
Экономика 12.10.2021 13:07
Сбер представил инструменты социально ответственного инвестирования на онлайн-фестивале «Инвестиционная грамотность»12.10.2021 10:53
Экономика 12.10.2021 10:53
ОПИФ «Открытие – Глобальные инвестиции» продолжает лидировать по доходности среди всех смешанных фондов в России по итогам третьего квартала11.10.2021 17:43
Экономика 11.10.2021 17:43
Банк «Открытие» запустил новую дебетовую карту Opencard Active11.10.2021 17:36
Экономика 11.10.2021 17:36
Банк «Открытие»: хрупкий баланс нефтяного рынка на повышенных ценах11.10.2021 14:57
Экономика 11.10.2021 14:57
«Портал DA» представил обновлённую версию мобильного приложения11.10.2021 12:46
Экономика 11.10.2021 12:46
Банк «Открытие» начал учитывать ESG-риски при кредитовании бизнеса11.10.2021 12:11
Экономика 11.10.2021 12:11
Волгоградцы представили свой потенциал на площадке Белорусского промышленно-инновационного форума11.10.2021 11:26
Экономика 11.10.2021 11:26
ВТБ подвел итоги 600 дней цифровизации11.10.2021 10:33
Экономика 11.10.2021 10:33
Банк «Открытие» удвоит продажи кредитных карт благодаря внедрению удаленной идентификации09.10.2021 11:18
Экономика 09.10.2021 11:18
Главе Минсельхоза РФ понравились волгоградские огурцы и помидоры08.10.2021 17:04
Экономика 08.10.2021 17:04
Зараженную АЧС мясную продукцию из Белгородской области уничтожат в Волгограде08.10.2021 16:34
Экономика 08.10.2021 16:34
На сайте проекта Сбера «Российские истории» жители Поволжья рассказали о любимых учителях08.10.2021 13:48
Экономика 08.10.2021 13:48
Реклама