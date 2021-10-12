Экономика

ВТБ: россияне на треть увеличили расходы в медицинских лабораториях

Экономика 12.10.2021 16:14
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12.10.2021 16:14


В сентябре клиенты ВТБ потратили в медицинских лабораториях 438 млн рублей - на 32% больше, чем год назад, при сохранении среднего чека. На четверть к прошлому году увеличились траты в аптеках и частных медицинских клиниках.
Держатели карт ВТБ совершили за месяц в медицинских лабораториях свыше 150 тыс. транзакций – это на 33% больше, чем в сентябре прошлого года, и почти в 7 раз - чем за сентябрь допандемийного 2019 года. Объем трат на лабораторные тесты и анализы увеличился за два года более чем в пять раз. При этом средний чек снизился за это время на 22%.
Расходы россиян в лабораториях, предлагающих тесты на коронавирус, по данным ВТБ, увеличились еще более значительно – в 1,5 раза к 2020 году, до 76 млн рублей. По сравнению с допандемийным периодом спрос на услуги этих клиник вырос в сотни раз.
На четверть при сохранении среднего чека выросли за год траты клиентов ВТБ в аптеках – до 6,3 млрд рублей в сентябре, к допандемийным значениям показатель увеличился в 1,5 раза. Кроме того, россияне стали чаще, чем год назад, пользоваться услугами частных клиник: за прошедший месяц количество транзакций в них по картам ВТБ увеличились на 27% - до 1,2 млн, расходы увеличились на 28% и достигли 3,8 млрд рублей.
«Расходы на услуги медицинских лабораторий уже традиционно отражают ситуацию с пандемией. Мы зафиксировали рост спроса в этом сегменте еще летом, когда ПЦР-тесты были востребованы для путешествий на ряд российских и зарубежных курортов. Осенью объем трат на медицинские анализы продолжает увеличиваться, особенно значительный рост наблюдается в частных лабораториях, предлагающих клиентам ПЦР-тестирование», - комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.

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