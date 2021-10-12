Вылившего водку в Вечный огонь в Волгограде арестовали на 10 суток

Расследования 12.10.2021 16:08
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12.10.2021 16:08
Центральный районный суд арестовал на 10 суток 35-летнего жителя Калмыкии Утнасуна Нюрюпова, который вылил бутылку водки в Вечный огонь в Волгограде. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Полиция задержала ранее судимого Нюрюпова в воскресенье, 10 октября, когда он в состоянии алкогольного опьянения с бутылкой спиртного в руках поднялся к Вечному огню на площади Павших борцов и вылил в него ее содержимое. Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения – появление в общественных местах в состоянии опьянения. О возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения) не сообщается.
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