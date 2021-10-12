Волгоградских постковидников зовут на диспансеризацию онлайн





Жители Волгоградской области, переболевшим коронавирусом, теперь могут записаться на прохождение углубленной диспансеризации через портал Госуслуг. Об этом на брифинге журналистам заявил заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов, сообщает ИА «Высота 102».

Дистанционная запись на обследование постковидников проходит так же, как и на вакцинацию от COVID-19. По словам Алимова, в каждой поликлинике был реализован соответствующий функционал.

«Мы все с вами прекрасно знаем, видим и слышим, какие осложнения дает коронавирусная инфекция, и что восстановительный период достаточно длительный, – пояснил чиновник. – К сожалению, бывают и летальные исходы, когда все осложняется постковидными инфарктами, инсультами. Это надо вовремя диагностировать, принимать соответствующие препараты, заниматься соответствующими процедурами восстановительными».

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирина Климина, в свою очередь, заявила, что ситуация с распространением коронавируса напряженная с тенденцией к ухудшению и увеличению летальности. При этом, как отметил Николай Алимов, вакцинировано только 55% от плана, составляющего 80% взрослого населения региона.

«Что мы [в итоге] имеем? Это переполненный роддом для беременных [больных коронавирусом], это всего лишь два стационара: 25-я больница и больница №1 –, которые остались для экстренной помощи и плановой. О плановой я говорю условно, потому что она сильно отсрочена, потому что количество коек у нас сведено до минимума», – выступил зампредседателя облздрава.

Между тем, в Волгоградской области обновлен очередной максимум заболеваемости COVID-19: за минувшие сутки инфекция диагностирована у 373 человек. От последствий коронавируса скончались 22 пациента.