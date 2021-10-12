Волгоградских постковидников зовут на диспансеризацию онлайн

Здравоохранение 12.10.2021 15:49
0
12.10.2021 15:49
Жители Волгоградской области, переболевшим коронавирусом, теперь могут записаться на прохождение углубленной диспансеризации через портал Госуслуг. Об этом на брифинге журналистам заявил заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов, сообщает ИА «Высота 102».
Дистанционная запись на обследование постковидников проходит так же, как и на вакцинацию от COVID-19. По словам Алимова, в каждой поликлинике был реализован соответствующий функционал.
«Мы все с вами прекрасно знаем, видим и слышим, какие осложнения дает коронавирусная инфекция, и что восстановительный период достаточно длительный, – пояснил чиновник. – К сожалению, бывают и летальные исходы, когда все осложняется постковидными инфарктами, инсультами. Это надо вовремя диагностировать, принимать соответствующие препараты, заниматься соответствующими процедурами восстановительными».
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирина Климина, в свою очередь, заявила, что ситуация с распространением коронавируса напряженная с тенденцией к ухудшению и увеличению летальности. При этом, как отметил Николай Алимов, вакцинировано только 55% от плана, составляющего 80% взрослого населения региона.
«Что мы [в итоге] имеем? Это переполненный роддом для беременных [больных коронавирусом], это всего лишь два стационара: 25-я больница и больница №1 –, которые остались для экстренной помощи и плановой. О плановой я говорю условно, потому что она сильно отсрочена, потому что количество коек у нас сведено до минимума», – выступил зампредседателя облздрава.
Между тем, в Волгоградской области обновлен очередной максимум заболеваемости COVID-19: за минувшие сутки инфекция диагностирована у 373 человек. От последствий коронавируса скончались 22 пациента.
Реклама
В Волгограде иностранцев готовы привить «Спутником Лайт»12.10.2021 13:52
Здравоохранение 12.10.2021 13:52
Права граждан в системе ОМС, о которых важно знать06.10.2021 16:47
Здравоохранение 06.10.2021 16:47
В Волгоградской области замедлилось распространение коронавируса06.10.2021 12:36
Здравоохранение 06.10.2021 12:36
Частные клиники в Волгограде не готовы к бесплатной вакцинации по новому закону04.10.2021 20:10
Здравоохранение 04.10.2021 20:10
Волгоградская область обновила максимум по числу заражений коронавирусом04.10.2021 12:08
Здравоохранение 04.10.2021 12:08
Из больницы Фишера в Волжском сделали особый ковидный госпиталь03.10.2021 09:54
Здравоохранение 03.10.2021 09:54
Волгоградские врачи получили очередную партию бесплатных лекарств от COVID-1901.10.2021 19:29
Здравоохранение 01.10.2021 19:29
Доктор медицинских наук рассказала, зачем лечить ожирение01.10.2021 12:21
Здравоохранение 01.10.2021 12:21
Капитал Медстрах напоминает о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции30.09.2021 13:55
Здравоохранение 30.09.2021 13:55
Углубленная диспансеризация: важно, удобно, бесплатно30.09.2021 11:03
Здравоохранение 30.09.2021 11:03
В волгоградском облкомздраве отрицают связь между смертями от коронавируса и вакцинацией29.09.2021 14:52
Здравоохранение 29.09.2021 14:52
Четвертую поликлинику в Волгограде переводят в круглосуточный режим29.09.2021 14:02
Здравоохранение 29.09.2021 14:02
В Волгоградской области открывается еще один ковидный госпиталь28.09.2021 09:30
Здравоохранение 28.09.2021 09:30
В Волгоградской области убедят 300 тысяч пенсионеров привиться от Covid-1927.09.2021 12:21
Здравоохранение 27.09.2021 12:21
В Волгоградской области срочно открывают еще один инфекционный корпус27.09.2021 12:03
Здравоохранение 27.09.2021 12:03
Реклама