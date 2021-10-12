Общество

Одну из магистралей в Волгограде перекроют на две ночи из-за переноса сетей

Общество 12.10.2021 10:19
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12.10.2021 10:19


С 21.00 12 октября будет перекрыта улица Ангарская в Дзержинском районе Волгограда в границах улицы Римского-Корсакова до Третьей продольной магистрали. Движение возобновится с 06.00 13 октября, в этот же день в 21.00 дорогу снова закроют до 06.00 14 октября, сообщили в администрации Волгограда. Власти перекрывают проезд в связи с перекладкой подземных коммуникаций для расширения проезжей части до четырех полос и обновления разворотного трамвайного кольца.

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