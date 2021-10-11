Материалы из архива УФСБ представлены на выставке в Волгограде





Редкие документы из архива УФСБ России по Волгоградской области представлены на выставке в музее-панораме "Сталинградская битва". Это ранее нигде не экспонировавшиеся архивные материалы, из которых можно узнать об обстановке в районе Сталинграда: разведывательные донесения, справки о налетах вражеской авиации, сообщения о состоянии сталинградских предприятий и многое другое.





Выставка открылась в рамках III Международной научно-практической конференции "Военно-исторические аспекты жизни Юга России XVII-XXI вв.: вопросы изучения и музеефикации".





Уникальные документы на экспозиции "Сталинград: день за днем. Сентябрь – октябрь 1942 г." можно будет уидеть до 19 ноября.





Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"