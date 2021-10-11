Общество

Материалы из архива УФСБ представлены на выставке в Волгограде

Общество 11.10.2021 16:45
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11.10.2021 16:45


Редкие документы из архива УФСБ России по Волгоградской области представлены на выставке в музее-панораме "Сталинградская битва". Это ранее нигде не экспонировавшиеся архивные материалы, из которых можно узнать об обстановке в районе Сталинграда: разведывательные донесения, справки о налетах вражеской авиации, сообщения о состоянии сталинградских предприятий и многое другое.

Выставка открылась в рамках III Международной научно-практической конференции "Военно-исторические аспекты жизни Юга России XVII-XXI вв.: вопросы изучения и музеефикации".

Уникальные документы на экспозиции "Сталинград: день за днем. Сентябрь – октябрь 1942 г." можно будет уидеть до 19 ноября.

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

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