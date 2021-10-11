Происшествия

Камеры зафиксировали роковой поворот маршрутки в центре Волгограда

Происшествия 11.10.2021 10:22
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11.10.2021 10:22




Водитель маршрутки, который накануне устроил ДТП с пострадавшими в Ворошиловском районе Волгограда, отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Как сообщалось накануне, в результате столкновения маршрутки №110 Волгоград - Городище с автомобилем "Kia Rio" пострадали четыре человека. По уточненным данным, травмы получили 36-летняя водитель иномарки и ее пассажиры - 40-летняя женщина, 10-летняя девочка и 10-летний мальчик. Водитель маршрутки не пострадал.
По предварительной информации, 36-летний водитель маршрутки, двигаясь по ул. Рабоче-Крестьянской, напротив дома № 41 при повороте на улицу Иркутскую совершил столкновение с иномаркой, которая двигалась на разрешающий сигнал светофора. 
Момент столкновения запечатлели уличные камеры видеонаблюдения.

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