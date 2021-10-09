В Волгоградской области не удается обуздать коронавирус

Общество 09.10.2021 13:49
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09.10.2021 13:49
Очередной рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом обновлен в Волгоградской области. Как сообщает федеральный оперативный штаб, инфекцию диагностировали у 370 жителей региона. Скончались в ковидных стационарах 22 человека.
Всего вирус унес жизни 2990 жителей Волгоградской области. Выявлено в общей сложности с начала пандемии 95,3 тысячи случаев заболевания COVID-19.
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