Экономика

Банк «Открытие» удвоит продажи кредитных карт благодаря внедрению удаленной идентификации

Экономика 09.10.2021 11:18 Новости компаний
0
09.10.2021 11:18 Новости компаний


Технология удаленного распознавания документов и проверки личности от компании Sumsub уже в этом году позволит банку «Открытие» удвоить кросс-продажи кредитных карт зарплатным клиентам.
Банк «Открытие» успешно завершил пилотный проект быстрой онлайн-идентификации клиентов, который существенно увеличил продажи кредитных карт зарплатным клиентам при выездном обслуживании. Сейчас решение масштабируется на весь банк.
До запуска пилота менеджеры банка, выезжая на предприятие для оформления зарплатных карт его сотрудникам, передавали фотокопии индивидуального пакета документов клиента на проверку в бэк-офис. Это делалось для ручной сверки данных в документах с базами банка и подтверждения личности заемщика. Весь процесс занимал длительное время, что приводило к потере большого количества сделок.
Пилот доказал эффективность проверки документов с помощью компьютерного зрения: фотографии документов уходят не на ручную проверку, а на автоматическую верификацию роботом. Если все проверки пройдены успешно, клиенту автоматически выставляется кредитный лимит, после чего он сразу может начать использование карты. В рамках пилота время проверки снизилось до трех с половиной минут, что позволило выдавать больше кредитных карт и сразу активировать их в присутствии клиентов. Конверсия из одобренной заявки в активацию в момент выдачи в результате пилота выросла на 88%.
«Внедрение роботизированной верификаций приближает нас к модели безбумажного онбординга, когда менеджер перефокусируется с оформления документов на знакомство клиента с преимуществами продукта. Мы стремимся полностью цифровизовать этап входа в банк и пилотируем несколько решений, в том числе биометрических, которые помогут обеспечить бесшовный клиентский опыт уже с первого контакта», - сообщил Георгий Мазин, руководитель Фабрики инноваций банка «Открытие».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
08.10.2021 17:04
Экономика 08.10.2021 17:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.10.2021 16:34
Экономика 08.10.2021 16:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.10.2021 13:48
Экономика 08.10.2021 13:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.10.2021 13:25
Экономика 08.10.2021 13:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.10.2021 11:34
Экономика 08.10.2021 11:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.10.2021 11:03
Экономика 08.10.2021 11:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.10.2021 10:42
Экономика 08.10.2021 10:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.10.2021 09:35
Экономика 08.10.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2021 17:45
Экономика 07.10.2021 17:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2021 16:13
Экономика 07.10.2021 16:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2021 15:08
Экономика 07.10.2021 15:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2021 14:35
Экономика 07.10.2021 14:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2021 14:34
Экономика 07.10.2021 14:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2021 13:57
Экономика 07.10.2021 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2021 13:38
Экономика 07.10.2021 13:38
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:02
В Волгограде обновят памятник маршалу ЖуковуСмотреть фотографии
11:33
Подростки с топором ограбили продуктовый магазин под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:18
Фонд капремонта объяснил причину срыва сроков установки лифта в высотке ВолгоградаСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде открыли мемориальную доску в память о первом губернатореСмотреть фотографии
10:22
Два человека попали в больницу после ДТП на мистическом перекрестке в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:15
В Волгограде отремонтируют дорогу к кладбищуСмотреть фотографии
09:47
В тройном ДТП на юге Волгограда пострадал подростокСмотреть фотографии
09:25
В Волгоградской области сгорел дом из-за печного отопленияСмотреть фотографии
19:10
Провальная реконструкция общежития сделала бездомными 25 волгоградских семейСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
В поселок Татьянка в Волгограде пустили автобусы вместо маршрутокСмотреть фотографии
17:04
Главе Минсельхоза РФ понравились волгоградские огурцы и помидорыСмотреть фотографии
16:34
Зараженную АЧС мясную продукцию из Белгородской области уничтожат в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:52
В Волгоградской области за день задержали 20 скрывающихся от наказания осужденныхСмотреть фотографии
15:17
Перевозчик из Волгоградской области дошел до Казани в битве за маршрутСмотреть фотографии
14:18
Вторая часть ParkSeason Fest в Волгограде состоится в июле 2022 годаСмотреть фотографии
13:52
Дело возбудили после видео с избиением ребенка в парке у "Волгоград Арены"Смотреть фотографииCмотреть видео
13:50
Совет по развитию физкультуры и спорта создадут при губернаторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:03
Волгоградская область передала в федеральную собственность дорогу на СамаруСмотреть фотографии
12:30
В Волгоградской области выявлен максимум заражений COVID с начала пандемииСмотреть фотографии
11:34
Волгоградскую область похвалили за внедрение «зеленой» энергетикиСмотреть фотографии
11:15
Второй пошел: экс-председателя обкомприроды в Волгограде будут судить по «мусорному» делуСмотреть фотографии
11:09
Пенсионерка погибла в загоревшейся квартире на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:42
Акции волгоградской «Корпорации «Красный Октябрь» приобрела «Группа РСЛ»Смотреть фотографии
10:41
Власти Волгограда обязали провести водопровод к земельным участкам для многодетныхСмотреть фотографии
10:01
«20 добрых дел «ЕвроХима» отмечены жюри международного конкурсаСмотреть фотографии
09:35
Бензин на волгоградских АЗС стал самым дешевым в ЮФОСмотреть фотографии
08:56
Выходные в Волгоградской области будут ветренными и сухимиСмотреть фотографии
21:26
Москвича осудили за зверское убийство под «кайфом» в волгоградском хостелеСмотреть фотографии
20:56
Пригородная маршрутка снесла дорожный знак в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
19:38
Волгоградцы третий месяц штурмуют высотку без лифта из-за оплошности подрядчикаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 