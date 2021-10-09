Экономика 09.10.2021 11:18 Новости компаний
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09.10.2021 11:18 Новости компаний
Технология удаленного распознавания документов и проверки личности от компании Sumsub уже в этом году позволит банку «Открытие» удвоить кросс-продажи кредитных карт зарплатным клиентам.
Банк «Открытие» успешно завершил пилотный проект быстрой онлайн-идентификации клиентов, который существенно увеличил продажи кредитных карт зарплатным клиентам при выездном обслуживании. Сейчас решение масштабируется на весь банк.
До запуска пилота менеджеры банка, выезжая на предприятие для оформления зарплатных карт его сотрудникам, передавали фотокопии индивидуального пакета документов клиента на проверку в бэк-офис. Это делалось для ручной сверки данных в документах с базами банка и подтверждения личности заемщика. Весь процесс занимал длительное время, что приводило к потере большого количества сделок.
Пилот доказал эффективность проверки документов с помощью компьютерного зрения: фотографии документов уходят не на ручную проверку, а на автоматическую верификацию роботом. Если все проверки пройдены успешно, клиенту автоматически выставляется кредитный лимит, после чего он сразу может начать использование карты. В рамках пилота время проверки снизилось до трех с половиной минут, что позволило выдавать больше кредитных карт и сразу активировать их в присутствии клиентов. Конверсия из одобренной заявки в активацию в момент выдачи в результате пилота выросла на 88%.
«Внедрение роботизированной верификаций приближает нас к модели безбумажного онбординга, когда менеджер перефокусируется с оформления документов на знакомство клиента с преимуществами продукта. Мы стремимся полностью цифровизовать этап входа в банк и пилотируем несколько решений, в том числе биометрических, которые помогут обеспечить бесшовный клиентский опыт уже с первого контакта», - сообщил Георгий Мазин, руководитель Фабрики инноваций банка «Открытие».
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