В тройном ДТП на юге Волгограда пострадал подросток





16-летняя девушка госпитализирована с травмой головы в результате столкновения трех автомобилей в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне днем на ул. Тельмана.

По предварительны данным, 30-летний водитель автомобиля «Volkswagen Bora» при повороте не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с машиной «Hyundai Accent», которая врезалась в автомобиль «ВИС». В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка «Hyundai Accent».



