Фонд капремонта объяснил причину срыва сроков установки лифта в высотке Волгограда

Общество 09.10.2021 11:18
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09.10.2021 11:18
Фонд капремонта прокомментировал ситуацию с заменой лифта в десятиэтажке в Красноармейском районе Волгограда, жители которой уже третий месяц ждут окончания установки лифтового оборудования. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном фонде капремонта, согласно утвержденного договором графика производства работ срок замены лифтового оборудования в многоквартирном доме №17 на ул. 50 лет Октября установлен с 1 июня по 14 сентября текущего года. За это время подрядчик должен был выполнить весь комплекс работ, предусмотренный разработанной проектно-сметной документацией.
На основании уведомления, которое фонд капремонта получил от подрядчика, 15 сентября были организованы комиссии по приемке выполненных работ по замене лифтового оборудования в жилом доме. Замечаний к их качеству не было, поэтому фонд капремонта работы принял. 16 сентября подрядчик передал документы на новое оборудование в управляющую организацию, которая, в свою очередь, уже должна была направить в уполномоченный орган уведомление о вводе объекта в эксплуатацию.
«Обязанность направления уведомления возложена на управляющую организацию, поскольку у фонда капремонта отсутствуют основания для принятия мер воздействия в отношении управляющей организации», - пояснили представители фонда капремонта Волгоградской области. Новое лифтовое оборудование, как отметили в фонде, запустят в десятиэтажке в эксплуатацию после получения управляющей организацией актов ввода лифтов в эксплуатацию, которые должны выдать в Нижне-Волжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
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