Фонд капремонта объяснил причину срыва сроков установки лифта в высотке Волгограда





Фонд капремонта прокомментировал ситуацию с заменой лифта в десятиэтажке в Красноармейском районе Волгограда, жители которой уже третий месяц ждут окончания установки лифтового оборудования . Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном фонде капремонта, согласно утвержденного договором графика производства работ срок замены лифтового оборудования в многоквартирном доме №17 на ул. 50 лет Октября установлен с 1 июня по 14 сентября текущего года. За это время подрядчик должен был выполнить весь комплекс работ, предусмотренный разработанной проектно-сметной документацией.

На основании уведомления, которое фонд капремонта получил от подрядчика, 15 сентября были организованы комиссии по приемке выполненных работ по замене лифтового оборудования в жилом доме. Замечаний к их качеству не было, поэтому фонд капремонта работы принял. 16 сентября подрядчик передал документы на новое оборудование в управляющую организацию, которая, в свою очередь, уже должна была направить в уполномоченный орган уведомление о вводе объекта в эксплуатацию.

«Обязанность направления уведомления возложена на управляющую организацию, поскольку у фонда капремонта отсутствуют основания для принятия мер воздействия в отношении управляющей организации», - пояснили представители фонда капремонта Волгоградской области. Новое лифтовое оборудование, как отметили в фонде, запустят в десятиэтажке в эксплуатацию после получения управляющей организацией актов ввода лифтов в эксплуатацию, которые должны выдать в Нижне-Волжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.



