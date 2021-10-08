Вторая часть ParkSeason Fest в Волгограде состоится в июле 2022 года

Общество 08.10.2021 14:18
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08.10.2021 14:18
Отмененная из-за COVID-19 вторая часть крупнейшего музыкального фестиваля ParkSeason Fest пройдет на «Волгоград Арене» 1-2 июля 2022 года, сообщили в администрации Волгограда. Купленные ранее билеты на 18 сентября 2021 года будут действительны на оба дня мероприятия, продажа остальных билетов возобновляется сегодня, 8 октября.
В первый день на малую сцену стадиона поднимутся группы «НАИВ», «Кис-Кис», «Кирпичи», «Чёрный вторник», волгоградский коллектив «В чём дело?». На следующий день гостей фестиваля ждут выступления «Касты», Bad Balance, Face, «Каспийского груза» и хэдлайнеров концерта – «Мумий Тролль», «Би-2», «Сплин» и «ДДТ». В программе запланировано участие финской группы Bomfunk MC’s, которых могут поддержать коллеги из Германии Guano Apes. О своем решении музыкальные коллективы сообщат в ноябре.
Напомним, запланированную на 18 сентября 2021 года вторую часть ParkSeason Fest перенесли в связи с ухудшающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой. Это было сделано по рекомендации властей Волгоградской области. Первая часть мероприятия состоялась 29 мая в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Для гостей выступали Ольга Бузова, Клава Кока, тиктокер Даня Милохин и другие артисты.
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