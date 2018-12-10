Автомобиль «Камаз» перевернулся в Суровикинском районе на 130-ом километре трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель, двигаясь на грузовике в Волгоград, превысил допустимую скорость и не справился с управлением. Грузовик перевернулся, а прицеп машины вылетел в кювет через барьерное ограждение.
Происшествия 10.12.2018 15:40
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10.12.2018 15:40
Автомобиль «Камаз» перевернулся в Суровикинском районе на 130-ом километре трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель, двигаясь на грузовике в Волгоград, превысил допустимую скорость и не справился с управлением. Грузовик перевернулся, а прицеп машины вылетел в кювет через барьерное ограждение.
Автомобиль «Камаз» перевернулся в Суровикинском районе на 130-ом километре трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель, двигаясь на грузовике в Волгоград, превысил допустимую скорость и не справился с управлением. Грузовик перевернулся, а прицеп машины вылетел в кювет через барьерное ограждение.
33-летний мужчина доставлен в реанимационное отделение больницы. Мужчина получил травму головного мозга, перелом ребер и травму живота. Также у потерпевшего, возможно, сломан позвоночник. Перевернувшийся "Камаз" перекрыл полосу движения.
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