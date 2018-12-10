Общество
Июль 2018 г. На площади Ленина в Волжском митинг против пенсионной реформы собрал 650 человек.

Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акций

Общество 10.12.2018 16:07
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10.12.2018 16:07


Волжская городская дума продолжает настаивать на поправках в закон Волгоградской области о проведении публичных мероприятий. Депутаты предлагают запретить митинги на остановочных павильонах и в радиусе 100 метров от них. Соответствующий законопроект в регпарламент внес представительный орган, сообщает ИА «Высота 102». Если документ примут, не исключено, что проведение протестных акций на площади Ленина в Волгограде станет невозможным, поскольку остановка расположена  менее, чем в 100 метрах от объекта. Также не пустят митингующих и к зданию  администрации Волжского, расположенного в районе Дворцовой площади, где также есть автобусная остановка. Между тем, в прошлом году именно здесь проходило импровизированное театральное представление, которое устроили обманутые дольщики "АхтубаСитиПарка". К слову, площадь Ленина в Волжском, где летом этого года прошел один из массовых митингов против пенсионной реформы,  также с двух сторон граничит с  остановками общественного транспорта.
В начале текущего года волжские депутаты вносили аналогичный законопроект, в котором содержался целый перечень «неприкасаемых» объектов. Так, депутаты предлагали оградить от митингующих здания органов муниципальной власти, спортивные сооружения, детские площадки, мосты, эстакады и остановки. Однако в региональном парламенте к этой инициативе отнеслись скептически, обнаружив в документах расхождения с  действующими законами. Так, к примеру, остановка на мостах запрещена Правилами дорожного движения. Прокуратура Волгоградской области, региональное управление Минюста РФ, администрация области в своих заключениях указали на многочисленные  огрехи законопроекта. В итоге разработчикам пришлось отозвать документ.
В свежем варианте законопроекта волжские  нардепы сократили « стоп-лист» до одного пункта. Запрет на проведение акций протеста возле остановочных павильонов, по мнению авторов документа, нацелен «на соблюдение защиты прав и свобод человека, обеспечение законности и правопорядка». По мнению волжских депутатов, акции протеста вблизи остановочных павильонов могут помещать работе транспорта, создать помехи движению  пешеходов.
Действующая редакция закона Волгоградской области о проведении публичных мероприятий уже содержит ряд дополнительных ограничений, помимо тех, которые прописаны в федеральных актах. Так, запрещается митинговать в зданиях  аэропорта, жд-вокзалов, образовательных и медицинских организаций, на территориях рынков, ярмарок и на расстоянии ближе ста метров от этих объектов. Под аналогичное ограничение подпадают здания администрации региона, облдумы и помещения, в которых располагаются представительства целого ряда федеральных государственных структур (МВД, ФСБ, СКР, ФСИН и т.д.). 
В 2017 году Госдума РФ приравняла встречи депутатов с избирателями к  митингам. Среди разработчиков законопроекта - депутат Госдумы от Волгоградской области, единоросс Ирина Гусева. Региональный парламент тогда официально выступил в поддержку данной нормы. Документ обязал народных избранников согласовывать общение с электоратом в соответствии с законодательством о публичных мероприятиях.

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