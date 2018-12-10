Телеком

Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения

Телеком 10.12.2018 15:25 Реклама
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10.12.2018 15:25


«Ростелеком» внедрил новое программное обеспечение — рабочее пространство для менеджеров по продажам. Теперь каждый клиент получает персональное предложение со стоимостью и перечнем услуг сразу после разговора с менеджером. Сотрудники компании уже используют новые возможности, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Ростелекома».
Интерактивные сценарии переговоров помогают сотрудникам предложить нужное клиенту решение. Сразу после разговора генерируется персонализированное коммерческое предложение. В итоге менее чем за 1 минуту клиент получает презентацию с индивидуально рассчитанным единым чеком на все услуги.
В основе решения лежит продукт «Октаплан» от компании «Примавера». «Октаплан» — облачное решение, которое можно охарактеризовать как единый центр компетенций по продажам. С его помощью менеджер по продажам узнает о новых продуктах компании, консультирует клиентов и формирует коммерческие предложения.
Директор по маркетингу B2B ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин: «Создавая цифровую экономику мы сконцентрированы и на улучшении взаимодействия с нашими клиентами, и на значительных преобразованиях внутри компании. Рабочее пространство тоже старались сделать полезным обеим сторонам. Сервис упрощает и ускоряет работу менеджеров — вся нужная информация на виду, либо ее можно получить в два клика. Такая организация рабочего пространства позволяет повысить уровень сервиса. Когда сотрудник быстро и просто ориентируется в услугах, он быстрее обслуживает клиента и предлагает те условия и продукты, которые решат задачи конкретного бизнеса. А это именно то, что нужно нашим B2B-клиентам — чтобы ценили их время и понимали их бизнес».
По словам генерального директора ООО «Примавера» Андрея Любачёва продукт предназначен для менеджеров по продажам из крупного бизнеса. В этом сегменте информация, тарифы и предложения постоянно обновляются и оптимизируются.
Фото с сайта pixabay.com. Лицензии Creative Commons CCO.

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