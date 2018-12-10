Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – Астрахань

со ссылкой на региональное УМВД, 20-летний водитель за рулём автомобиля «Иж» не учёл сложные метеоусловия и не справился с управлением. В результате аварии пострадали два пассажира. 19-летнего молодого человека госпитализировали в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода и основания черепа, а также ушибом головного мозга и рваными ранами. Второго 18-летнего пассажира доставили в больницу с множественными ушибами. По факту произошедшего сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Сегодня ночью на 290-м километре трассы Волгоград – Астрахань перевернулся автомобиль. Как сообщает