Экономика

Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в год

Экономика 10.12.2018 13:33
2726 11
10.12.2018 13:33


Дирекцию по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» освободят от уплаты в год 300 млн рублей налога на имущество. Как сообщает ИА «Высота 102»,  такой законопроект внес в областную думу губернатор. Разработчиком выступает комитет по экономике и развитию Волгоградской области. В ближайшие дни документ рассмотрят на рабочем заседании  парламентского комитета по бюджету и налогам.  Согласно предлагаемым поправкам,  нулевая ставка налога на имущества должна быть установлена для организаций, эксплуатирующих стадионы вместимостью свыше 35 тысяч мест. В регионе такая спортивная площадка только одна – это «Волгоград Арена».
Напомним, в конце ноября текущего года Волгоградская гордума освободила арену, построенную к чемпионату мира по футболу, от уплаты земельного налога. Льгота будет действовать ближайшие три года. В результате  бюджет города не дополучит за этот период  порядка 100 млн рублей.
В соответствии с поручением президента России  до 30 мая 2019 года  главные арены ЧМ-2018  должны быть переданы в собственность субъектов. За деятельность сооружения будет отвечать  государственное учреждение «Дирекция по эксплуатации  стадиона «Волгоград Арена», созданное два месяца назад. В 2019 году бюджет региона обязан будет уплатить за стадион налог на имущество в сумме 300 млн рублей, в последующие годы – порядка 370 млн рублей. Правительство РФ рекомендовало регионам , в которых были построены стадионы, установить налоговые льготы во избежании перекрестного субсидирования. 
Кроме того, только при наличии подобных преференций Министерство спорта России обещает предоставить региону субсидии  на содержание «Волгоград Арены». Так, в течение ближайших пяти лет  сумма межбюджетных трансфертов может составить 800 млн рублей, в том числе, в 2019 году – 302 млн рублей.  На эксплуатацию всех футбольных арен, возведенных к ЧМ-2018, с 2019 по 2023 годы планируется направить 13 млрд рублей,   две трети от которых возьмет на себя федеральный бюджет.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Конкурсный управляющий «Красного октября» назвал причину прихода Александра Сивакова на волгоградский завод
27.11.2018 16:27
34672 52
В Волгоградской облдуме единственному критику бюджета отключили микрофон
15.11.2018 11:57
13341 57
В Волгограде бытовки завода «Красный Октябрь» вселяют ужас и отчаяние
23.11.2018 12:30
7654 33
Экономика
08.12.2018 09:51
Экономика 08.12.2018 09:51
2341 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.12.2018 16:48
Экономика 07.12.2018 16:48
1056 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
07.12.2018 12:17
Экономика 07.12.2018 12:17
653 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.12.2018 16:58
Экономика 06.12.2018 16:58
3250 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
06.12.2018 08:14
Экономика 06.12.2018 08:14
2581 7 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2018 16:48
Экономика 05.12.2018 16:48
4724 12 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2018 11:06
Экономика 05.12.2018 11:06
1340 7 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2018 10:57
Экономика 05.12.2018 10:57
2876 9 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2018 10:41
Экономика 05.12.2018 10:41
3540 19 Обсудить

0
Далее
Экономика
05.12.2018 08:37
Экономика 05.12.2018 08:37
2098 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.12.2018 17:05
Экономика 04.12.2018 17:05
2143 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
04.12.2018 10:13
Экономика 04.12.2018 10:13
1097 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.12.2018 12:56
Экономика 03.12.2018 12:56
2378 6 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.12.2018 09:28
Экономика 01.12.2018 09:28
2575 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.11.2018 13:12
Экономика 30.11.2018 13:12
1084 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:25
Жителям Волгоградской области предлагают "нырять" в колодцы для снятия показаний счетчиковСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области за месяц закрылись 248 организацийСмотреть фотографии
16:39
Волгоградец за деньги "приютил" шестерых иностранцевСмотреть фотографии
16:25
В Волжском злоумышленники пытались похитить терминал оплатыСмотреть фотографии
16:07
Главные площади Волгограда и Волжского могут закрыть для протестных акцийСмотреть фотографии
15:40
На трассе в Волгоградской области перевернулся «Камаз»: водитель в реанимации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложенияСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец дал отпор грабителюСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области мужчина высушивал "веники" из марихуаныСмотреть фотографии
15:05
Впал в кому 19-летний пассажир машины, перевернувшейся на трассе Волгоград – АстраханьСмотреть фотографии
14:48
Площадь Павших борцов в Волгограде начали готовить для новогодних праздниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в годСмотреть фотографии
13:01
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса Смотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонтаСмотреть фотографии
12:29
Потерпевшая по делу о взрыве дома в Волгограде не нашла крупную сумму денег и ордена в обломках (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)Смотреть фотографии
12:06
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпатьсяСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцам предложили выбрать название новому паркуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов Смотреть фотографии
10:51
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должникаСмотреть фотографии
10:21
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетовСмотреть фотографии
10:01
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"Смотреть фотографии
09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники котаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контрольСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:39
В Волжском вандалы громят новые остановкиСмотреть фотографии
07:33
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарствСмотреть фотографии
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области с фермы украли стадо овецСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде ребенок пострадал от новогодней пиротехникиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 