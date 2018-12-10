На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпаться

Общество 10.12.2018 12:06
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10.12.2018 12:06
Штраф в 125000 рублей назначен мировым судьей ООО "Регион 34" за несоблюдение лицензионных требований при управлении двумя многоквартирными домами в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области, нарушения были выявлены при обследовании технического состояния общего имущества в многоквартирных домах №10 по ул. Копецкого и №4 по ул. Удмурская.
Так, на фасаде дома на ул. Копецкого обнаружены трещины в кирпичной кладке, деревянные элементы кровли имели участки загнивания и коробления, частично отсутствовало остекление слуховых окон чердачного помещения. Также были выявлены участки разрушения кирпичной кладки и штукатурного слоя оголовков дымовых и вентиляционных каналов. В подвальном помещении установлено отслоение штукатурного слоя стен, балок и колонн. Обнаружены участки оголения армирования железобетонных элементов перекрытия подвала и обойм усиления расположенных в нем кирпичных колонн.
При осмотре помещений квартиры № 60 дома № 4 по ул. Удмуртская, расположенной на верхнем этаже дома, выявлены сухие следы затопления. Вместе с тем, акт о причинении ущерба имуществу в результате протекания кровли составлен и направлен собственнику жилого помещения с нарушением установленного действующим жилищным законодательством РФ срока.
По итогам проверки в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.
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