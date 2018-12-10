Общество

На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпаться

Общество 10.12.2018 12:06
615 5
10.12.2018 12:06


Штраф в 125000 рублей назначен мировым судьей ООО "Регион 34" за несоблюдение лицензионных требований при управлении двумя многоквартирными домами в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области, нарушения были выявлены при обследовании технического состояния общего имущества в многоквартирных домах №10 по ул. Копецкого и №4 по ул. Удмурская.
Так, на фасаде дома на ул. Копецкого обнаружены трещины в кирпичной кладке, деревянные элементы кровли имели участки загнивания и коробления, частично отсутствовало остекление слуховых окон чердачного помещения. Также были выявлены участки разрушения кирпичной кладки и штукатурного слоя оголовков дымовых и вентиляционных каналов. В подвальном помещении установлено отслоение штукатурного слоя стен, балок и колонн. Обнаружены участки оголения армирования железобетонных элементов перекрытия подвала и обойм усиления расположенных в нем кирпичных колонн.
При осмотре помещений квартиры № 60 дома № 4 по ул. Удмуртская, расположенной на верхнем этаже дома, выявлены сухие следы затопления. Вместе с тем, акт о причинении ущерба имуществу в результате протекания кровли составлен и направлен собственнику жилого помещения с нарушением установленного действующим жилищным законодательством РФ срока.
По итогам проверки в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
30280 11
Алексей Маресьев ушел в отрыв в финальном голосовании за присвоение имени волгоградскому аэропорту
01.12.2018 17:48
22324 0
«Выслать на север выращивать пингвинов»: Волгоградцы назвали виновников своей бедности
09.12.2018 18:52
22220 38
Общество
10.12.2018 13:01
Общество 10.12.2018 13:01
1727 3 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 12:34
Общество 10.12.2018 12:34
1979 4 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 11:51
Общество 10.12.2018 11:51
1753 14 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 09:45
Общество 10.12.2018 09:45
1972 12 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 08:39
Общество 10.12.2018 08:39
2955 3 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 18:52
Общество 09.12.2018 18:52
22220 38 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 17:52
Общество 09.12.2018 17:52
1353 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 17:11
Общество 09.12.2018 17:11
880 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 14:31
Общество 09.12.2018 14:31
5533 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 13:05
Общество 09.12.2018 13:05
1635 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 11:04
Общество 09.12.2018 11:04
9554 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 09:01
Общество 09.12.2018 09:01
3136 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 08:32
Общество 09.12.2018 08:32
15657 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2018 14:27
Общество 08.12.2018 14:27
3564 14 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2018 09:02
Общество 08.12.2018 09:02
1657 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:01
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса Смотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонтаСмотреть фотографии
12:29
В Советском районом суде Волгограда допрашивают потерпевших по делу о взрыве жилого дома (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)
12:06
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпатьсяСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцам предложили выбрать название новому паркуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов Смотреть фотографии
10:51
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должникаСмотреть фотографии
10:21
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетовСмотреть фотографии
10:01
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"Смотреть фотографии
09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники котаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контрольСмотреть фотографии
09:42
На юге Волгограда восстановили движение трамваев после ДТПСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:39
В Волжском вандалы громят новые остановкиСмотреть фотографии
07:33
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарствСмотреть фотографии
18:52
«Выслать на север выращивать пингвинов»: Волгоградцы назвали виновников своей бедности Cмотреть видео
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области с фермы украли стадо овецСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде ребенок пострадал от новогодней пиротехникиСмотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области грузовик протаранил легковушку: три человека в больницеСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде в ДТП пострадала женщина и ее трехлетний сынСмотреть фотографии
11:04
Вспоминаем почетного гражданина Волгограда Владимира Атопова: "Город должен жить будущим, а не былыми заслугами"Смотреть фотографииCмотреть видео
09:01
"Почта России" в Волгограде гоняет посетителей по очередямСмотреть фотографии
08:32
В Волжском за несуществующую услугу ЖКХ у пенсионерки сняли деньги с «похоронного» вкладаСмотреть фотографии
21:12
Путин поговорил с девочкой из Волгоградской области и исполнил ее мечтуСмотреть фотографии
18:27
Главный молодогвардеец Волгоградской области и депутат гордумы вошли в Генсовет «ЕР»Смотреть фотографии
16:15
На съезде «Единой России» решили промониторить качество лечения онкобольных в регионахСмотреть фотографии
15:09
В Волгоградской области мусорная реформа пройдет под контролем «Единой России»Смотреть фотографии
14:27
В Волжском бездомный пес развлекается поездками в автобусеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 