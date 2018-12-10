Общество

Волгоградцам предложили выбрать название новому парку

Общество 10.12.2018 11:51
1747 14
10.12.2018 11:51


Сегодня на официальном сайте администрации Волгограда стартовал конкурс по выбору названия для зоны отдыха, расположившейся в пойме реки Царицы в границах от парохода «Гаситель» до автомобильного путепровода. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, в ходе первого этапа с 10 по 21 декабря 2018 года все желающие могут предложить свои версии названия парка через специальную форму голосования на сайте по ссылке: http://www.volgadmin.ru/d/branches/smi/Park3Quiz. Также свой вариант возможно отправить по электронной почте: [email protected]
В ходе второго этапа на официальном сайте администрации Волгограда пройдет голосование за 10 самых популярных названий, предложенных горожан. Голосование состоится с 21 по 28 декабря 2018 года. Название, за которое проголосуют большинство волгоградцев и гостей города, будет носить парк. Итоги конкурса подведут 29 декабря 2018 года.
До последнего времени пойма реки Царицы, несмотря на большой рекреационный потенциал, представляла собой заброшенную территорию в самом центре города. Так и не получив должного развития, она стала местом несанкционированного складирования строительных и бытовых отходов, обитания бродячих собак и сбора асоциальных элементов. Комплексное восстановление поймы началось в 2014 году с реконструкции ДЮЦа. Еще один импульс к развитию территория получила в 2017 году после открытия интерактивного музея «Россия. Моя история», рядом с которым построена зона отдыха с детской игровой площадкой, фонтаном, парковой мебелью и прогулочными дорожками. Приведение в порядок этого участка стало первым этапом работы по благоустройству всей царицынской поймы. 
По окончании всего комплекса работ заброшенная зона станет современным парком в центре города с зелеными насаждениями, детским городком, спортивно-оздоровительным комплексом, кафе и ярмарочными домиками. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
30280 11
Алексей Маресьев ушел в отрыв в финальном голосовании за присвоение имени волгоградскому аэропорту
01.12.2018 17:48
22324 0
«Выслать на север выращивать пингвинов»: Волгоградцы назвали виновников своей бедности
09.12.2018 18:52
22215 38
Общество
10.12.2018 13:01
Общество 10.12.2018 13:01
1642 3 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 12:34
Общество 10.12.2018 12:34
1976 4 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 12:06
Общество 10.12.2018 12:06
611 5 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 09:45
Общество 10.12.2018 09:45
1969 12 Обсудить

0
Далее
Общество
10.12.2018 08:39
Общество 10.12.2018 08:39
2954 3 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 18:52
Общество 09.12.2018 18:52
22215 38 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 17:52
Общество 09.12.2018 17:52
1353 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 17:11
Общество 09.12.2018 17:11
880 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 14:31
Общество 09.12.2018 14:31
5533 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 13:05
Общество 09.12.2018 13:05
1635 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 11:04
Общество 09.12.2018 11:04
9554 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 09:01
Общество 09.12.2018 09:01
3135 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 08:32
Общество 09.12.2018 08:32
15655 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2018 14:27
Общество 08.12.2018 14:27
3564 14 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2018 09:02
Общество 08.12.2018 09:02
1657 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:01
Волгоградский экономист Карэн Туманянц предостерег от последствий изменения социального кодекса Смотреть фотографииCмотреть видео
12:34
В Волгоградской области сельский Дом культуры «заплакал» после ремонтаСмотреть фотографии
12:29
В Советском районом суде Волгограда допрашивают потерпевших по делу о взрыве жилого дома (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)
12:06
На юге Волгограда УК позволяла многоэтажкам гнить и рассыпатьсяСмотреть фотографии
11:51
Волгоградцам предложили выбрать название новому паркуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов Смотреть фотографии
10:51
Житель Волгоградской области с подругой избили и утопили своего должникаСмотреть фотографии
10:21
Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетовСмотреть фотографии
10:01
Игроки сборной России пожелали юным волгоградским футболистам быть "наглыми"Смотреть фотографии
09:52
В Астрахани водитель маршрутного такси взял себе в напарники котаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде полеты квадрокоптеров возьмут под контрольСмотреть фотографии
09:42
На юге Волгограда восстановили движение трамваев после ДТПСмотреть фотографии
09:38
В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщинаСмотреть фотографии
08:39
В Волжском вандалы громят новые остановкиСмотреть фотографии
07:33
Депутат Госдумы от Волгоградской области озаботилась контрафактом лекарствСмотреть фотографии
18:52
«Выслать на север выращивать пингвинов»: Волгоградцы назвали виновников своей бедности Cмотреть видео
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области с фермы украли стадо овецСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде ребенок пострадал от новогодней пиротехникиСмотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области грузовик протаранил легковушку: три человека в больницеСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде в ДТП пострадала женщина и ее трехлетний сынСмотреть фотографии
11:04
Вспоминаем почетного гражданина Волгограда Владимира Атопова: "Город должен жить будущим, а не былыми заслугами"Смотреть фотографииCмотреть видео
09:01
"Почта России" в Волгограде гоняет посетителей по очередямСмотреть фотографии
08:32
В Волжском за несуществующую услугу ЖКХ у пенсионерки сняли деньги с «похоронного» вкладаСмотреть фотографии
21:12
Путин поговорил с девочкой из Волгоградской области и исполнил ее мечтуСмотреть фотографии
18:27
Главный молодогвардеец Волгоградской области и депутат гордумы вошли в Генсовет «ЕР»Смотреть фотографии
16:15
На съезде «Единой России» решили промониторить качество лечения онкобольных в регионахСмотреть фотографии
15:09
В Волгоградской области мусорная реформа пройдет под контролем «Единой России»Смотреть фотографии
14:27
В Волжском бездомный пес развлекается поездками в автобусеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 