Волгоградцам предложили выбрать название новому парку





Сегодня на официальном сайте администрации Волгограда стартовал конкурс по выбору названия для зоны отдыха, расположившейся в пойме реки Царицы в границах от парохода «Гаситель» до автомобильного путепровода. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, в ходе первого этапа с 10 по 21 декабря 2018 года все желающие могут предложить свои версии названия парка через специальную форму голосования на сайте по ссылке: http://www.volgadmin.ru/d/branches/smi/Park3Quiz. Также свой вариант возможно отправить по электронной почте: [email protected]

В ходе второго этапа на официальном сайте администрации Волгограда пройдет голосование за 10 самых популярных названий, предложенных горожан. Голосование состоится с 21 по 28 декабря 2018 года. Название, за которое проголосуют большинство волгоградцев и гостей города, будет носить парк. Итоги конкурса подведут 29 декабря 2018 года.

До последнего времени пойма реки Царицы, несмотря на большой рекреационный потенциал, представляла собой заброшенную территорию в самом центре города. Так и не получив должного развития, она стала местом несанкционированного складирования строительных и бытовых отходов, обитания бродячих собак и сбора асоциальных элементов. Комплексное восстановление поймы началось в 2014 году с реконструкции ДЮЦа. Еще один импульс к развитию территория получила в 2017 году после открытия интерактивного музея «Россия. Моя история», рядом с которым построена зона отдыха с детской игровой площадкой, фонтаном, парковой мебелью и прогулочными дорожками. Приведение в порядок этого участка стало первым этапом работы по благоустройству всей царицынской поймы.

По окончании всего комплекса работ заброшенная зона станет современным парком в центре города с зелеными насаждениями, детским городком, спортивно-оздоровительным комплексом, кафе и ярмарочными домиками.



