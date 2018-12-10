В Волгограде «благотворитель» заработал миллионы на имуществе организации инвалидов





Сегодня прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего руководителя городской общественной организации инвалидов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ) и подделке налоговой отчетности (ч.1 ст.327 УК РФ). Данное уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Тракторозаводского района г.Волгограда.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый в течение 2014-2016 годов предоставлял в налоговые органы декларации об использовании земельного участка площадью свыше 5,5 га в Тракторозаводском районе г.Волгограда для организации досуга инвалидов.

По документам на земельном участке для инвалидов якобы проводились различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, курсы вождения, чаепития и пр.

Подобное целевое использование земельного участка позволило общественной организации получить предусмотренную налоговым законодательством льготу по уплате земельного налога в сумме свыше 28 млн 300 тыс рублей.

на самом земельный участок использовался общественной организацией не для осуществления уставной деятельности, а для размещения платной стоянки автотранспорта и прочих коммерческих объектов.

Таким образом, общественной организацией, фактически осуществлявшей предпринимательскую деятельность, льготы по земельному налогу получены при отсутствии к тому законных оснований. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Вину в содеянном мужчина не признает.

Дело будет рассматриваться в Краснооктябрьском суде Волгограда. Санкции инкриминируемых статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет. В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 25,5 млн. руб.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



