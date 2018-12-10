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В Советском районом суде Волгограда допрашивают потерпевших по делу о взрыве жилого дома (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ)

Расследования 10.12.2018 12:29
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10.12.2018 12:29

В Советском районном суде Волгограда продолжилось рассмотрение дела о взрыве газа в доме №60 на проспекте Университетском. ИА «Высота 102» начинает  текстовую онлайн-трансляцию судебного заседания.
Напомним, в результате взрыва дома 16 мая прошлого года четыре человека погибли, 10 получили травмы. Тогда полностью был уничтожен третий подъезд четырехэтажки по проспекту Университетскому, 60.
По данным следствия, причиной взрыва стало незаконное подключение к водопроводу, в ходе которого была повреждена газовая труба.
Сегодня на скамье подсудимых - владелец рыбного павильона Юрослав Бабаян, который, как считает следствие, и заказал незаконную врезку. А также Владимир Лексункин, который проводил работы по нелегальному подключению к водопроводу. Отец владельца рыбного магазина Юрий Бабаян, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, также явился в суд.
12-18. Потерпевшая Ирина Маловичко  рассказала, что жила в этом доме, в другой квартире в этом же доме проживала ее мама. Мама лежачая, поэтому женщина каждое утро заходила к ней. В 11 часов женщина почувствовала запах газа, такой сильный, что ее маме стало плохо. Чтобы проветрить квартиру, она открыла дверь в подъезд, но оттуда еще больше пошел запах, до головокружения. По ее словам, никого не эвакуировали, люди не знали, что делать. (Женщина заплакала, когда начали говорить о взрыве - ред. ИА "Высота 102"). Когда раздался взрыв, в квартире осталась ее мама, ее завалило обломками. В комнате были деньги в сумме 300 тысяч рублей, это были сбережения мамы, которые она копила на похороны. Когда разбирали обломки дома, выбросили из окна шкаф, она нашла это место. Нашла и кошелек, и платок, куда были завернуты деньги и пенсионное удостоверение, но денег не было. Также пропали ордена и медали ее отца-ветерана. 
12-33. Адвокат Лексункина: Насколько сильно пахло газом?
12-34. Ответ Ирины:  Попробуйте включить четыре конфорки, духовку и засуньте туда голову - настолько сильно пахло.
12-42. Допрос еще одной потерпевшей Сайкиной. Она рассказала, как у газовой будки стояли два человека, работники газовой службы. У одного из них в руках был прибор, похожий на газоанализатор. 
12-49. Допрос дочери Ирины Маловичко. Когда она зашла во двор, почувствовала, что там пахнет газом. Она шла с обеденного перерыва из пенсионного фонда, где работает. Время было около 12-10 - 12-50. Взрыв услышала, когда она уже вернулась на работу. Прибежала к дому и увидела, что комната, где лежала ее бабушка, полностью разрушена. По ее словам, эвакуации и предупреждения об опасности никто не объявлял. 

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