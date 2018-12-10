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Сервис «МегаФон Путешествия» повышает кэшбэк и открывает продажи железнодорожных билетов

Телеком 10.12.2018 10:21 Реклама
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10.12.2018 10:21


В преддверии Нового года сервис «МегаФон Путешествия» расширил список туристических услуг, при заказе которых клиенты могут получить кэшбэк реальными деньгами на счет своего мобильного телефона в размере от 1,3% до 7,5%. Помимо авиабилетов и туров теперь пользователи могут заказывать через сервис железнодорожные и автобусные билеты.
На старте проекта «МегаФон Путешествия» летом 2018 года в рамках сервиса можно было забронировать и оплатить авиабилеты, отели и пакетные туры. Теперь список услуг расширился до 8, и клиенты могут заказать через портал экскурсии более чем в 400 городах по всему миру, трансферы, билеты на поезда и автобусы, оформить страховые полисы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе оператора.
Новыми партнерами сервиса стали Tutu.ru, Tripster, Cherehapa, Kiwitaxi и Booking.com. При этом «МегаФон Путешествия» продолжает сотрудничать с Aviasales.ru и Level.Travel.
«Неавиационные услуги, например, страховки или экскурсии – самый быстрорастущий сегмент рынка. Путешественники, привыкшие самостоятельно бронировать авиабилеты и отели, готовы пробовать новые сервисы. Travelpayouts объединяет десятки предложений от туристических компаний и делает возможным программы поощрения клиентов, одна из которых реализована для абонентов МегаФона», — отмечает глава партнёрской сети Travelpayouts Иван Байдин.
Кэшбэк при оформлении всех этих туристических услуг через «МегаФон Путешествия» вырос примерно на четверть и составляет от 1,3% до 7,5%. Сумму, которая возвращается на счет мобильного, можно потратить на услуги связи или перевести близким на их счёт телефона. Абоненты «МегаФона» могут использовать эти средства для бесконтактных платежей через Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay, а также потратить их на интернет-покупки или снять в банкомате при помощи банковской карты «МегаФона».
«За несколько месяцев работы нашего сервиса мы увидели, что он пользуется спросом у пользователей, которые не хотят переплачивать, ищут наиболее выгодные предложения на туристическом рынке и рады возможности получить кэшбэк с затрат на путешествия. В преддверии Новогодних праздников мы расширили возможности «МегаФон Путешествий», и теперь с помощью нашего сервиса можно заранее спланировать все нюансы поездки, получив дополнительную выгоду», — рассказал руководитель по развитию партнерств «МегаФона» Максим Казанкин.
Чаще всего пользователи «МегаФон Путешествия» покупают авиабилеты. На втором месте по популярности оказались комплексные туры, третье место делят экскурсии, отели и ж/д билеты. Большинство клиентов сервиса – мужчины (63%). С точки зрения возраста преобладает категория 25-34-летних (34%), затем идут 35-44-летние (27), замыкают тройку клиенты 45-54 лет (16%).


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