



Игроки сборной России по футболу разместили в интернете видеообращение, в котором поздравили юных футболистов из Академии «Ротор» с успешными выступлениями в 2018 году и с наступающим Новым годом. Как сообщает ИА «Высота 102», именитые футболисты особо подчеркнули, что в Волгограде теперь есть великолепный стадион и пожелали молодым волгоградцам играть в премьер-лиге и сборной России.

Обращение к ребятам из Академии «Ротор» записали такие футболисты, как капитан сборной России Артем Дзюба, игроки сборной Георгий Джикия, Алексей Миранчук, Юрий Газинский и другие, а также ветераны "Ротора", среди которых Роман Павлюченко и Евгений Алдонин. Например, Артем Дзюба снял свою часть трогательного видео прямо в самолете, во время возвращения в Россию после одного из матчей в составе сборной страны. В своем напутствии Дзюба посоветовал юным футболистам слушать тренерский штаб, верить в себя, «быть по-футбольному наглыми».

«Я знаю, что вы в Академии «Ротор» в очень непростых условиях по сравнению с другими находитесь, но вы стараетесь, занимаете места, боритесь со всеми командами по всей России и это дорогого стоит!», - отметил Артем Дзюба.

Напомним, что в 2018-м году воспитанники Академии «Ротор» на всероссийских соревнованиях показали результаты, равных которым юношеские команды из Волгограда не демонстрировали на протяжении более, чем 10 лет. Так, команда Академии «Ротор-2000» завоевала бронзовые медали на финальном турнире Первенства России в борьбе с воспитанниками сильнейших футбольных школ страны – питерского «Зенита», столичных «Спартака», «Локомотива», «Динамо», казанского «Рубина», Краснодара и других. Сборная Черноземья 2003 г.р., основу которой составили 15 футболистов Академии, завоевала третье место на чемпионате России среди межрегиональных футбольных объединений, в борьбе с сильнейшими российскими молодыми футболистами.

К слову, по уровню материально-технической базы и размерам годового бюджета Академия «Ротор» серьезно уступает наиболее состоятельным школам страны.