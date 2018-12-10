Происшествия

На юге Волгограда восстановили движение трамваев после ДТП

Происшествия 10.12.2018 09:42
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10.12.2018 09:42


Движение трамваев по маршруту №11 полностью восстановлено. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, сегодня в 7.44 в Красноармейском районе отечественный автомобиль совершил столкновение с трамваем №11 на перегоне между остановками «Клуб Строитель»- «Марийская». В результате ДТП пострадавших нет. На время оформления дорожного происшествия  работа электротранспорта осуществлялось в измененных границах «Каустик»- «Депо№3». В 8.25 движение по маршруту было полностью восстановлено.

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