В Волгограде в результате аварии с пьяным водителем пострадала женщина

Происшествия 10.12.2018 09:38
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10.12.2018 09:38
49-летняя женщина доставлена в больницу с травмами, полученными в результате ДТП в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, виновник аварии — пьяный водитель. По предварительным данным, автомобиль «Деу Нексия» на улице Нежданова врезался в «Лада Гранта», за рулем которой и находилась пострадавшая.
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