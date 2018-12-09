В Волгоград к новому году завезли лесных красавиц

В Волгограде появились уличные базары с новогодними елями и соснами. Ажиотажа пока не наблюдается, - сообщили сегодня ИА "Высота 102" торговцы зелеными красавицами, - однако только за сегодняшний день удалось продать несколько десятков сосен. Самая дешевая, к примеру, на Северном рынке Волгограда стоит 300 рублей, цена самой дорогой может доходить до 1 тысячи руб.

Ну а самая главная городская елка по традиции будет установлена на площади Павших борцов. Здесь будет находиться и главная в городе резиденция Деда мороза.







