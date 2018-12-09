Общество

В Волгограде элита собачьего общества проводила свой год масштабной выставкой

Общество 09.12.2018 15:57
4121 0
09.12.2018 15:57




Сотни умных собачьих глаз, разнообразные породы, невероятные прически, любопытные носы, и ушки на макушке - сегодня самые увлеченные собаководы Волгограда собрались со своими питомцами на итоговой выставке «Рассвет на Волге», чтобы проводить уходящий год Собаки. На масштабное мероприятие съехались почти 500 участников. 



Получился настоящий карнавал собак - от самых маленьких и смешных, до более чем солидных и грозных.  


А кто достоин призов и званий среди представителей каждой породы решали эксперты международной категории, в том числе прибывшие из Москвы и Европы. 

Кстати, любимица редакции ИА «Высота 102», немецкая овчарка Зара также приняла участие в выставке и произвела своей воспитанностью и бесспорной красотой большое впечатление на уважаемого эксперта из Сербии, получив диплом с оценкой «отлично».



Хвостатая элита вместе с хозяевами начала прибывать в специально оборудованный зал с раннего утра. Как рассказала ИА «Высота 102» главный кинолог федерации служебного собаководства Волгограда Елена Фролова, подготовку к подобным мероприятиям владельцы собак обычно начинают за несколько месяцев.

«Растить собаку - это кропотливый труд. Сначала надо выбрать питомца, очень долго его дрессировать, даже эту волнительную обстановку и суету выставки собака должна преодолеть, надо доказать свою состоятельность, продемонстрировать свое умение и лучшие качества», - Елена Фролова поведала о том, что многие собаки - чемпионы города в дальнейшем блистают на международных соревнованиях. 

Ежегодная традиционная выставка, которая проводится в Волгограде в конце года - просто праздник собаководства. Люди общаются, делятся опытом, с удовольствием и гордостью представляют своих питомцев, знакомятся с подрастающим поколением щенков, строят планы на будущее. 

Организаторы большой городской выставки всегда придумывают что-нибудь интересное и для детей. В рамках конкурса «Ребенок и собака» самые маленькие хозяева четвероногих выходят на ринг и показывают, чему они уже смогли научить своих питомцев.
В кулуарах выставки многие собаководы признавались журналистам ИА «Высота 102», что не мыслят своего существования без общения со своими питомцами. Это и хобби, и ежедневная работа, и позитивные эмоции, и, по сути, образ жизни. А выставки, подобные сегодняшней - целое событие, в котором принимают участие целыми семьями. И конечно, собаки - чуть ли не самые главные члены этих семей, в которых знают что такое добро и любовь к животным. 

Спонсором выставки «Рассвет на Волге» выступила компания «Валта пет продактс», которая занимается поставками в Волгоград сухих кормов супер-премиум класса для кошек и собак под брендом «Eukanuba».


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
30120 11
На реконструкцию Дворца спорта в Волгограде пошли первые миллионы
17.11.2018 16:54
15546 0
Волгоградцы называют «фикцией» результаты голосования в конкурсе «Великие имена России» - аэропортам
28.11.2018 16:41
14664 68
Общество
09.12.2018 17:52
Общество 09.12.2018 17:52
285 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 17:11
Общество 09.12.2018 17:11
316 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 14:31
Общество 09.12.2018 14:31
1806 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 13:05
Общество 09.12.2018 13:05
862 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 11:04
Общество 09.12.2018 11:04
6930 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 09:01
Общество 09.12.2018 09:01
2167 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 08:32
Общество 09.12.2018 08:32
9711 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2018 14:27
Общество 08.12.2018 14:27
2978 14 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2018 09:02
Общество 08.12.2018 09:02
1498 0 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2018 17:43
Общество 07.12.2018 17:43
1877 2 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2018 17:28
Общество 07.12.2018 17:28
1618 4 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2018 16:53
Общество 07.12.2018 16:53
3884 18 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2018 15:29
Общество 07.12.2018 15:29
1343 0 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2018 14:26
Общество 07.12.2018 14:26
1574 1 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2018 12:05
Общество 07.12.2018 12:05
7539 38 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:52
В Волгоград к новому году завезли лесных красавицСмотреть фотографии
17:11
В Камышине Волгоградской области заливают катки шаговой доступностиСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде элита собачьего общества проводила свой год масштабной выставкойСмотреть фотографии
14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области с фермы украли стадо овецСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде ребенок пострадал от новогодней пиротехникиСмотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области грузовик протаранил легковушку: три человека в больницеСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде в ДТП пострадала женщина и ее трехлетний сынСмотреть фотографии
11:04
Вспоминаем почетного гражданина Волгограда Владимира Атопова: "Город должен жить будущим, а не былыми заслугами"Смотреть фотографииCмотреть видео
09:01
"Почта России" в Волгограде гоняет посетителей по очередямСмотреть фотографии
08:32
В Волжском за несуществующую услугу ЖКХ у пенсионерки сняли деньги с «похоронного» вкладаСмотреть фотографии
21:12
Путин поговорил с девочкой из Волгоградской области и исполнил ее мечтуСмотреть фотографии
18:27
Главный молодогвардеец Волгоградской области и депутат гордумы вошли в Генсовет «ЕР»Смотреть фотографии
16:15
На съезде «Единой России» решили промониторить качество лечения онкобольных в регионахСмотреть фотографии
15:09
В Волгоградской области мусорная реформа пройдет под контролем «Единой России»Смотреть фотографии
14:27
В Волжском бездомный пес развлекается поездками в автобусеСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде водитель с сердечным приступом на полной скорости врезался в деревоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
Житель Волгограда решил «снять порчу» у торгового центраСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области нашли останки 923 бойцов Красной АрмииСмотреть фотографии
10:26
Волгоградцев приглашают на литературный вечер поэта, которого никогда не существовалоСмотреть фотографии
09:02
Движение на водоемах Волгоградской области остановилось до весныСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде обвиняемому по делу о крушении катамарана разрешили выходить из домаСмотреть фотографии
20:05
Бедность жителей Волгоградской области вышла на первый план Cмотреть видео
18:06
Уровень доверия жителей Волгоградской области к партии власти померяют «линейкой»Смотреть фотографии
17:55
В центре Волгограда водитель сбил пьяную женщину и скрылсяСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде коммунальщики машут лопатами в борьбе с гололедомСмотреть фотографии
17:28
Школьный вопрос: в Волжском назвали «политизированной» ситуацию вокруг директоров и учителейСмотреть фотографии
16:53
Бывший чиновник мэрии возглавил госжилинспекцию Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградском реготделении партии власти начнут тщательно следить за «облико морале» единороссовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 