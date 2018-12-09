Происшествия

В Волгоградской области с фермы украли стадо овец

Происшествия 09.12.2018 12:45
459 0
09.12.2018 12:45


Тридцать голов овец было украдено с одной из ферм Калачевского района области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, фермер сначала пытался найти скотину сам, но безуспешно. После заявления, в кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемого 22-летнего местного жителя.
Похищенное стадо возвращено владельцу. А в отношении задержанного возбудили уголовное дело по двум статьям: "Грабеж" и "Кража".

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