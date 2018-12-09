Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХ

Общество 09.12.2018 14:31
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09.12.2018 14:31
Завтра истекает срок оплаты коммунальных услуг за ноябрь, а многие волгоградцы до сих пор не получили от своих управляющих компаний платежки. Между тем, после 10 декабря будут начисляться пени за просрочку. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, проживающие в Краснооктябрьском, Ворошиловском и Центральном районах города, такое происходит впервые – обычно управляющие компании рассылают квитанции еще в предыдущем перед оплатой месяце. Почему такое происходит - добиться ответа на этот вопрос от коммунальщиков невозможно. По одной версии, задержка вызвана тем, что в платежках в срочном порядке печатается строка – «вывоз мусора». По другим сведениям, сбой связан с досрочной подготовкой квитанций за оплату ЖКХ за декабрь – с тем, чтобы волгоградцы смогли произвести платежи до конца месяца. Впрочем, проблемы сборщиков денег за коммуналку горожан волновать не должны. А тем более, бить их по карману.
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