Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХ





Завтра истекает срок оплаты коммунальных услуг за ноябрь, а многие волгоградцы до сих пор не получили от своих управляющих компаний платежки. Между тем, после 10 декабря будут начисляться пени за просрочку. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, проживающие в Краснооктябрьском, Ворошиловском и Центральном районах города, такое происходит впервые – обычно управляющие компании рассылают квитанции еще в предыдущем перед оплатой месяце. Почему такое происходит - добиться ответа на этот вопрос от коммунальщиков невозможно. По одной версии, задержка вызвана тем, что в платежках в срочном порядке печатается строка – «вывоз мусора». По другим сведениям, сбой связан с досрочной подготовкой квитанций за оплату ЖКХ за декабрь – с тем, чтобы волгоградцы смогли произвести платежи до конца месяца. Впрочем, проблемы сборщиков денег за коммуналку горожан волновать не должны. А тем более, бить их по карману.



