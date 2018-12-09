В Волгограде в ДТП пострадала женщина и ее трехлетний сын

Происшествия 09.12.2018 11:15
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09.12.2018 11:15
Женщина и ее трехлетний сын с травмами доставлены в больницу в результате аварии в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, накануне 44 летняя женщина - водитель "Киа Спортаж" не справилась с управлением и врезалась в стоящий впереди автомобиль "ВАЗ - 2114". В отечественной легковушке в этот момент находились женщина с ребенком.
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