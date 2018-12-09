В Камышине Волгоградской области заливают катки шаговой доступности

Общество 09.12.2018 17:11
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09.12.2018 17:11
Уже около десятка катков залиты в Камышине Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, всего планируется оборудовать 18 площадок для проведения досуга на свежем воздухе. Далеко ходить горожанам не приходится – во дворах немало хоккейных кортов, которые и приспосабливают под катки. Общая площадь кортов – около 12 тыс. кв.м. Жители города могут также взять коньки в прокат – в спортивных клубах «Патриот» и «Бригантина». К слову, зимние забавы дают возможность и поддержать безработных. По направлению центра занятости 11 человек занимаются оборудованием кортов под катки. Причем чтобы получить качественный и ровный лед, надо заливать каток не менее 5 раз.
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