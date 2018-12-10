Газетный киоск 10.12.2018 07:33
2553 15
10.12.2018 07:33
Москва, Агентство городских новостей, 7 декабря 2018 года.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова («Единая Россия») заявила о необходимости производства детских доз всех лекарственных препаратов, которые применяются в педиатрии. Об этом она сообщила в ходе круглого стола, посвященного доступным для россиян лекарствам.
«У нас есть препараты, которые применяются в педиатрии, но фармацевтическая промышленность не предоставляет нам по всем препаратам детских доз. Это, конечно, очень серьезная проблема, потому что это значительно удорожает лечение. То есть малышу надо открыть ампулу и набрать 0,5 мл. В ампуле - 2 мл, значит вот эти 1,5 мл, если соблюдать все требования Роспотребнадзора, должны уйти в утилизацию. Дай бог, чтобы скорейшим образом это как-то поменялось», - сказала Цыбизова.
Депутат также заявила о недостаточном количестве лабораторий оценки качества лекарственных препаратов в российских регионах.
«Мы умалчиваем тему контрафактной продукции. Как-то мне сказали в Госдуме, что контрафактных лекарственных препаратов стало меньше. Если это так, то это замечательно. Смущает то, что на территории Волгоградской области - региона, который я представляю в Госдуме, есть все лишь одна лаборатория оценки качества лекарственных препаратов. Всякое ли лекарство попадает туда, чтобы определить - контрафакт это или нет?» - отметила Т. Цыбизова.
Реклама
Популярное по теме
20.11.2018 11:32
5347 14
08.12.2018 21:12
14295 0
07.12.2018 11:18
3672 16
Путин поговорил с девочкой из Волгоградской области и исполнил ее мечту08.12.2018 21:12
Газетный киоск 08.12.2018 21:12
14295 0 Обсудить
СМИ вспомнили лишенных неприкосновенности депутатов от Волгоградской области07.12.2018 11:18
Газетный киоск 07.12.2018 11:18
3672 16 Обсудить
Астраханский депутат похудел за две недели на «прожиточном минимуме»27.11.2018 12:47
Газетный киоск 27.11.2018 12:47
6793 7 Обсудить
Музей в Волгограде запустил акцию за присвоение аэропорту имени маршала Чуйкова25.11.2018 12:44
Газетный киоск 25.11.2018 12:44
2550 0 Обсудить
Большинство ветеранов Волгограда голосуют за присвоение аэропорту города имени Маресьева22.11.2018 08:24
Газетный киоск 22.11.2018 08:24
2759 24 Обсудить
В "Единой России" не согласны с введением акцизов на колбасу20.11.2018 15:11
Газетный киоск 20.11.2018 15:11
2701 28 Обсудить
Черный день волгоградского «Красного Октября»20.11.2018 11:32
Газетный киоск 20.11.2018 11:32
5347 14 Обсудить
Аэропорт Волгограда спустя три года возобновит рейсы в Узбекистан, Таджикистан и Армению02.11.2018 15:22
Газетный киоск 02.11.2018 15:22
9542 5 Обсудить
В Волгоградской области откроют мемориальную доску погибшему в Сирии летчику23.10.2018 16:09
Газетный киоск 23.10.2018 16:09
6361 7 Обсудить
Уральские режиссеры снимут фильм в поезде, идущем из Москвы в Волгоград11.10.2018 17:07
Газетный киоск 11.10.2018 17:07
7520 2 Обсудить
Волгоградский губернатор посетил "Золотую осень" в Москве10.10.2018 17:48
Газетный киоск 10.10.2018 17:48
3668 15 Обсудить
Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве волгоградского меткомбината "Красный Октябрь"08.10.2018 16:57
Газетный киоск 08.10.2018 16:57
3269 6 Обсудить
Депутат КПРФ задержан в Саратове за протест против пенсионной реформы01.10.2018 16:23
Газетный киоск 01.10.2018 16:23
5698 20 Обсудить
Камышин Волгоградской области поднял цены на вывоз мусора30.09.2018 09:28
Газетный киоск 30.09.2018 09:28
3639 0 Обсудить
С платежками ЖКХ грядет катастрофа: "Заплатите в 50 раз больше"28.09.2018 15:32
Газетный киоск 28.09.2018 15:32
7137 20 Обсудить
Реклама