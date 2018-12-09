Общество

"Почта России" в Волгограде гоняет посетителей по очередям

Общество 09.12.2018 09:01
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09.12.2018 09:01


Чтобы получить обыкновенную бандероль в отделении  "Почты России" №7 на проспекте Металлургов 14,  в Краснооктябрьском районе  Волгограда, посетителям придется не только потратить массу времени, но и получить немало отрицательных эмоций. Как сообщила  редакции ИА "Высота 102" читательница  информагентства, в минувшую субботу она оставила здесь запись в книге жалоб и предложений,  потому что, как она говорит,  "такое обслуживание посетителей - это издевательство".
 
По ее словам, народу было очень много, и она спросила у работников почты, какое именно окно выдает бандероли. Получила ответ от заведующей почтой Елены Кутергиной: "Смотря какая у вас бандероль". Ничего так и не добившись, отстояла в очереди полчаса.  И выяснилось, что "это не тут". Надо выйти на улицу и зайти  в другую дверь. Некоторые посетители, которых  постигла та же участь, возмутились: "Неужели сразу нельзя было объяснить людям, зачем создавать такие огромные очереди искусственно тратить наше время?". 
В результате  пришлось снова отстоять в длинной очереди: получение посылки заняло в общей сложности почти полтора часа. Люди возмущались и  пытались выяснить у заведующей Кутергиной, зачем здесь гоняют людей по очередям  вместо того, чтобы  организовать работу. Но та сохраняла невозмутимое спокойствие  и отвечала, будто делала одолжение:  "Ну вы же мне не показали ваше извещение, я бы тогда вам сказала, в какую очередь становиться".
"Много лет я получаю бандероли на почте на улице Штеменко и никогда с подобным не сталкивалась: работают четко, оперативно, все вежливы и внимательны, - рассказывает читательница "Высоты". - А отсюда  ушла с головной болью, потраченными нервами и временем, полностью испорченным настроением ".
Угнетающее впечатление производит и вход на почту. Волгоградцев встречает мусор и  грязь, да и внутри здания вид тоже не лучше. Окна небрежно заклеены коричневой бумагой, которая, судя по всему, летом  "спасала" работников от солнца. Но до сих пор так вот и висит.

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