Футболисты волгоградского «Ротора» объявили войну калориям









Почти четверть миллиона рублей потратит волгоградский клуб «Ротор» на закупку спортивных кардиодатчиков Polar PRO SENSOR. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов. Эти приборы, как говорится в технических характеристиках, функциональное решение для тех, кто стремится сделать свои тренировки максимально эффективными. Приспособление снабжено интегрированным быстрым GPS-датчиком, который позволяет моментально устанавливать дистанцию, высоту и отслеживать собственный темп. С помощью передатчика можно за считанные секунды узнавать скорость бега, определять дистанции в зонах скорости, следить за сердечным ритмом и затраченными калориями. Кардиомонитор, кстати, подходит и для плаванья с погружением на глубину до 30 метров.

Напомним, в настоящее время футболисты ФК «Ротор», которые закончили осеннюю часть ФНЛ на 15-ом месте, в шаге от зоны вылета, находятся на каникулах. А с 10 января они проведут тренировочные сборы в Кисловодске. Из бюджета региона на это выделено почти 2 миллиона рублей.



