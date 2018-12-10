В Волжском вандалы громят новые остановки





Уже несколько остановок в Волжском изуродованы вандалами. Как сообщает ИА «Высота 102», особенно страдают остановочные павильоны на улицах Пушкина и Горького. При этом остановки изначально сооружались с расчетом на проявления агрессии - каждое такое сооружение оснащено ударопрочным стеклом. Но, видимо, даже такой материал не способен выдержать проделки вандалов. Большинство разбитых стёкол были демонтированы. Но на некоторых остановках так и остались поврежденные панели.









Напомним, в Волжском монтаж остановок производился в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Всего было оборудовано 27 новых остановок на площади Строителей, площади Свердлова, у ТЦ "Идея", гостиницы "Ахтуба" и в других кварталах и микрорайонах. В данный момент власти города активно борются с вандализмом и его проявлениями. В рамках всероссийского конкурса социальной рекламы "Импульс" Волжский представит баннеры, которые призывают общественность обратить внимание на проблему вандализма. Лауреаты «Импульса-2018» будут объявлены 19 декабря на церемонии награждения в Москве.



