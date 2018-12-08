Газетный киоск

Путин поговорил с девочкой из Волгоградской области и исполнил ее мечту

Газетный киоск 08.12.2018 21:12
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08.12.2018 21:12



Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с девочкой Вероникой, чью мечту посмотреть на мир кино изнутри он исполнил. Глава страны поздравил ее с наступающим Новым годом и передал привет ее семье. 
Путину на форуме добровольцев России волонтеры рассказали о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей, сообщает РИА «Новости». Он взял пять оставшихся конвертов с описанными детскими мечтами, которые пообещал исполнить. В одном из них было пожелание восьмилетней Вероники из Волгоградской области «посмотреть на мир кино изнутри».
Российский лидер выполнил свое обещание, и сегодня девочка с семьей сходила на экскурсию на «Мосфильм» в компании директора киностудии Карена Шахназарова. Он позвонил Веронике, поздравил ее с новым годом и попросил передать привет «и сестричке своей, и маме с папой». Путин поинтересовался ее здоровьем: «Как ты себя чувствуешь? Все в порядке? Давай, моя хорошая, я тебя обнимаю и крепко целую».
Веронику пригласил режиссер Никита Михалкова на спектакль «Метаморфозы» его академии.  Семья планирует провести в столице несколько дней, чтобы посмотреть город, где раньше бывали только в больницах.  Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе режиссера. Вероника вместе с ее родителями и младшей сестрой уже посетила «Мосфильм».
Экскурсия прошла очень хорошо, семье понравилось. Для них это необыкновенный шанс, на Веронику это произвело сильное впечатление, на ее родителей и младшую сестру Полину. Мы показали им студию, побывали на Новом годе, который у нас снимается. По-моему, получилось очень празднично», — рассказал директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. 

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