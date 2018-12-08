Политика

Главный молодогвардеец Волгоградской области и депутат гордумы вошли в Генсовет «ЕР»

Политика 08.12.2018 18:27
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08.12.2018 18:27


Депутат  Волгоградской городской думы Руслан Морозов (на фото) и руководитель реготделения "Молодой Гвардии" Василий Селезнев вошли в состав Генерального совета «Единой России». Такое решение принято сегодня на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Юрия Стадника, председателя Новоаннинской районной думы, сегодня, напротив, вывели из руководящего коллегиального органа политической силы.  Волгоградскую область в Генсовете «ЕР» представляют теперь четверо человек, а не трое, как раньше. Двое сохранили свои позиции. Это депутаты Госдумы Анна Кувычко и Владимир Плотников.
Руслан Морозов – новичок в Волгоградской гордуме. Получил депутатский мандат в сентябре 2018 года. Ему 29 лет. Возглавляет Волгоградский композитный завод.
Василию Селезневу 24 года. Реготделение МГЕР возглавляет с 2015 года.
Совместному заседанию Высшего и Генерального советов партии предшествовало пленарное заседание съезда партии. На нем выступил президент России Владимир Путин и лидер "Единой России", председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Руководитель Генсовета Андрей Турчак заявил о создании внутрипартийной комиссии по этике, которая будет рассматривать случаи неподобающего поведения партийцев. Основные требования к поведению членов партии власти были сформулированы накануне,в первый день съезда.

От Волгоградской области в пленарном заседании съезда сегодня принимали участие губернатор региона Андрей Бочаров, глава Волгограда Виталий Лихачев, депутаты Госдумы от региона, областные и городские депутаты.

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