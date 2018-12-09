Общество

Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроков

Общество 09.12.2018 13:05
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09.12.2018 13:05


Неустойку в сумме 2,5 миллиона рублей должен выплатить заказчику генеральный проектировщик объекта строительства пожарно-спасательной базы МЧС с размещением причального флота для базирования пожарно-спасательных судов на Центральной набережной Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял арбитражный суд Волгоградской области.
Заказчик в лице ГУ МЧС России по Волгоградской области требовал с подрядчика – ООО «Новотек» неустойку в сумме более 6,7 миллиона рублей за нарушение сроков.
Согласно контракту, компания «Новотек» должна была выполнить проектные и изыскательские работы в срок до 1 октября 2016 года, пройти госэкспертизу - до 5 декабря 2016 года, разработать рабочую документацию и представить ее заказчику - до 7 декабря 2016 года. В суде компания-проектировщик просила перенести эти сроки на февраль-март 2017 года, затем и вовсе подала иск о расторжении госконтракта. В настоящее время он находится на рассмотрении в апелляционной инстанции.
Общая сумма контракта составляет чуть более 4,5 миллиона рублей. 
Напомним, что для строительства базы для пожарного флота МЧС был определен земельный участок площадью 5803 кв.метров на Центральной набережной вблизи стадиона «Волгоград Арена». Согласно технической документации, на этой земле должны были построить три трехэтажных административных здания площадью 7800 кв.метров. В их числе здание пожарного депо на 6 машиновыездов, здание служб управления с единым центром информационного обмена, контроля и мониторинга оперативной обстановки, а также здание береговой службы обеспечения готовности и дежурных смен пожарно-спасательных судов, многофункциональной пожарно-спасательной базы для базирования пожарно-спасательных судов. На внутренней территории базы предусмотрена парковка площадью 1200 кв.метров. Ранее, отметим, базу МЧС планировали построить вблизи памятника волжским речникам - пожарного парохода «Гаситель», но затем это решение было пересмотрено. 

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