В Волжском бездомный пес развлекается поездками в автобусе





Четвероногий безбилетник облюбовал автобус №4, который курсирует в Волжском до 2-го поселка. Как рассказали ИА «Высота 102», бездомный пес частенько заходит в общественный транспорт вместе с пассажирами, проезжает несколько остановок, но всегда возвращается назад. Живет собака, как рассказали волжане, на остановке в поселке, рядом с которой в выходные дни работает фермерский рынок. Торговцы мясом подкармливают пса, а свою миссию он видит в том, чтобы облаивать проезжающие машины. Но по характеру дворняга добрая и, наверное, мечтает найти себе хозяина.



