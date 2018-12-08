Житель Волгограда решил «снять порчу» у торгового центра





Две женщины 46 и 48 лет задержаны по подозрению в покушении на мошенничество, совершенное в отношении жителя Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, молодой человек согласился пройти обряд «снятия порчи» и лишился денег. Избежать более серьезного ущерба волгоградцу помогли сотрудники полиции, которые возвращались после службы домой и увидели, что молодому человеку нужна помощь. Пострадавший стоял на площади у торгового центра в Тракторозаводском районе в окружении женщин, выглядел растерянным. Спросив у него, не нужна ли ему помощь полиции, волгоградец сообщил, что его обманули. С его слов, окружавшие женщины, сообщили ему о наложенной «порче» и, введя в заблуждение, забрали у него 5 тысяч рублей. До вмешательства полицейских, мужчина собирался идти вместе с «целительницами» к себе домой, чтобы провести обряд очищения над ювелирными украшения и хранившимися дома наличными денежными средствами.

Задержанные женщины – приезжие, они временно проживают в Советском районе Волгограда. У них изъяты принадлежащие волгоградцу деньги. Полиция просит всех пострадавших от действий этих «целительниц» обращаться в ближайшее отделение полиции или по телефону «02».



