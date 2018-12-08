Расследования
Главное

В Волгограде обвиняемому по делу о крушении катамарана разрешили выходить из дома

Расследования 07.12.2018 21:04
1190 0
07.12.2018 21:04

Изменена мера пресечения бывшему директору ООО "Пристань" Леониду Жданову. Как сообщили ИА "Высота 102" в Красноармейском районном суде Волгограда, теперь обвиняемый должен находиться дома только ночью: с 22:00 до 7:00. Также Жданову запрещено пользоваться телефоном, Интернетом, получать и отправлять корреспонденцию.
Напомним, Леонид Жданов был арестован после трагедии с катамараном, гибели 11 человек. На реке Волга столкнулись плавучая дача-катамаран "Елань - 12" и баржа. Следствие обвиняет Жданова в том, что являясь директором пристани от которой катамаран отчалил в последний путь, он не проследил за выходом судна. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Экс-депутата гордумы Волгограда Федора Литвиненко выпустили из СИЗО
23.11.2018 14:38
12208 20
В Волгограде арестовали учредителя скандально известной управляющей компании
14.11.2018 15:50
13254 7
В Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области огласили приговор Ренату Булатову
15.11.2018 14:38
11900 53
Расследования
07.12.2018 14:52
Расследования 07.12.2018 14:52
4502 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.12.2018 12:03
Расследования 07.12.2018 12:03
1716 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.12.2018 17:01
Расследования 06.12.2018 17:01
2354 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.12.2018 15:36
Расследования 06.12.2018 15:36
6813 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.12.2018 10:29
Расследования 06.12.2018 10:29
13506 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.12.2018 16:55
Расследования 05.12.2018 16:55
5225 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.12.2018 15:22
Расследования 05.12.2018 15:22
1371 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.12.2018 18:11
Расследования 04.12.2018 18:11
6401 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.12.2018 15:40
Расследования 04.12.2018 15:40
2842 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
04.12.2018 10:00
Расследования 04.12.2018 10:00
3120 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.12.2018 16:06
Расследования 03.12.2018 16:06
6250 9 Обсудить

0
Далее
Расследования
03.12.2018 09:59
Расследования 03.12.2018 09:59
2067 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.11.2018 16:51
Расследования 30.11.2018 16:51
5176 6 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.11.2018 12:34
Расследования 30.11.2018 12:34
3683 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.11.2018 10:04
Расследования 30.11.2018 10:04
3188 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:04
В Волгограде обвиняемому по делу о крушении катамарана разрешили выходить из дома
20:05
Бедность жителей Волгоградской области вышла на первый план Cмотреть видео
18:06
Уровень доверия жителей Волгоградской области к партии власти померяют «линейкой»Смотреть фотографии
17:55
В центре Волгограда водитель сбил пьяную женщину и скрылсяСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде коммунальщики машут лопатами в борьбе с гололедомСмотреть фотографии
17:28
Школьный вопрос: в Волжском назвали «политизированной» ситуацию вокруг директоров и учителейСмотреть фотографии
16:53
Бывший чиновник мэрии возглавил госжилинспекцию Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградском реготделении партии власти начнут тщательно следить за «облико морале» единороссовСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде арестовали водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе Смотреть фотографииCмотреть видео
15:29
В Волгоградской области 40 детей-сирот оставили без стипендий по вине бухгалтерииСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде огласили новый приговор лже-писателю по делу о хищении ветеранских наградСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
Прокурор потребовал для волгоградского лже-писателя три года тюрьмыСмотреть фотографии
14:01
В Волгоградской области аптеки оптимизируются и закрываютсяСмотреть фотографии
13:01
В Волгоградской области двое подростков за ночь обокрали три магазинаСмотреть фотографии
12:05
Волгоградец Даниил Кузьмин сфотографировался с президентом России Смотреть фотографии
12:03
В Волгограде риэлтора и «пьющих соседей» осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
11:49
Саперы обезвредили под Волгоградом 48 снарядов времен войныСмотреть фотографии
11:38
Новое решение «МегаФона» повысит эффективность подбора персоналаСмотреть фотографии
11:18
СМИ вспомнили лишенных неприкосновенности депутатов от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:11
Силовики проводят антитеррористические учения в Камышине Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде задержан водитель "Мерседеса", сбивший на "зебре" школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:48
Делегаты съезда «Единой России» от Волгоградской области начинают работу в МосквеСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде иномарка снесла столб и перевернулась, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:28
Президент назначил в Волгоградской области новых судейСмотреть фотографии
10:01
УФАС Волгоградской области рассекретит «самодеятельность» коммунальщиковСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде белый "Мерседес" сбил школьника и скрылся с места ДТП Смотреть фотографииCмотреть видео
20:53
Снегопад в Волгограде обеспечил бессонную ночь дорожникамСмотреть фотографии
20:18
Умер Почетный гражданин Волгограда Владимир АтоповСмотреть фотографии
20:12
В Волгограде УФАС просит «ЕР» повлиять на депутатов с «пониженной социальной ответственностью» Cмотреть видео
18:19
Вот она какая: школьница из Волгоградской области покорила культурную столицу России картиной о родном краеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 