В Волгограде обвиняемому по делу о крушении катамарана разрешили выходить из дома

Напомним, Леонид Жданов был арестован после трагедии с катамараном, гибели 11 человек. На реке Волга столкнулись плавучая дача-катамаран "Елань - 12" и баржа. Следствие обвиняет Жданова в том, что являясь директором пристани от которой катамаран отчалил в последний путь, он не проследил за выходом судна.

Изменена мера пресечения бывшему директору ООО "Пристань" Леониду Жданову. Как сообщили ИА "Высота 102" в Красноармейском районном суде Волгограда, теперь обвиняемый должен находиться дома только ночью: с 22:00 до 7:00. Также Жданову запрещено пользоваться телефоном, Интернетом, получать и отправлять корреспонденцию.