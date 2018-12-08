В Волгограде обвиняемому по делу о крушении катамарана разрешили выходить из дома

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Расследования 07.12.2018 21:04
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07.12.2018 21:04
Изменена мера пресечения бывшему директору ООО "Пристань" Леониду Жданову. Как сообщили ИА "Высота 102" в Красноармейском районном суде Волгограда, теперь обвиняемый должен находиться дома только ночью: с 22:00 до 7:00. Также Жданову запрещено пользоваться телефоном, Интернетом, получать и отправлять корреспонденцию.
Напомним, Леонид Жданов был арестован после трагедии с катамараном, гибели 11 человек. На реке Волга столкнулись плавучая дача-катамаран "Елань - 12" и баржа. Следствие обвиняет Жданова в том, что являясь директором пристани от которой катамаран отчалил в последний путь, он не проследил за выходом судна.
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