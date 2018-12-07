В центре Волгограда водитель сбил пьяную женщину и скрылся



Легковая машина сбила женщину в состоянии алкогольного опьянения на улице Новороссийской. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пешеход переходила дорогу в неустановленном месте, а водитель с места аварии скрылся. Пострадавшая с многочисленными травмами доставлена в больницу.

Марка машины пока не установлена. Известно лишь, что автомобиль был темного цвета.