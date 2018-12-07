В Волгограде коммунальщики машут лопатами в борьбе с гололедом

Общество 07.12.2018 17:43
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07.12.2018 17:43
Работу над ошибками проводят коммунальщики города. Для борьбы с гололедицей они стараются засыпать весь город песком. В том, что песка на улицах теперь в избытке, убедилась съёмочная группа ИА «Высота 102». Лучше всего ситуация обстоит в Краснооктябрьском и Дзержинском районах, где особенно щедро засыпаны остановки. Не остались в стороне и управляющие компании, которые обезопасили внутридворовые территории. Видимо, жителям удалось достучаться до коммунальщиков, правда, наплыва покалеченных и переломанных в травмпункты города избежать не удалось.
Однако назвать ситуацию идеальной нельзя. Скользкие ступеньки и дороги в некоторых дворах по сей день представляют опасность для горожан. Например, жители дома №71 по проспекту Ленина до сих пор вынуждены передвигаться максимально аккуратно, чтобы не растянуться на скользких дорожках.
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