В Волгограде коммунальщики машут лопатами в борьбе с гололедом





Работу над ошибками проводят коммунальщики города. Для борьбы с гололедицей они стараются засыпать весь город песком. В том, что песка на улицах теперь в избытке, убедилась съёмочная группа ИА «Высота 102». Лучше всего ситуация обстоит в Краснооктябрьском и Дзержинском районах, где особенно щедро засыпаны остановки. Не остались в стороне и управляющие компании, которые обезопасили внутридворовые территории. Видимо, жителям удалось достучаться до коммунальщиков, правда, наплыва покалеченных и переломанных в травмпункты города избежать не удалось.









Однако назвать ситуацию идеальной нельзя. Скользкие ступеньки и дороги в некоторых дворах по сей день представляют опасность для горожан. Например, жители дома №71 по проспекту Ленина до сих пор вынуждены передвигаться максимально аккуратно, чтобы не растянуться на скользких дорожках.



