Аналитика

Бедность жителей Волгоградской области вышла на первый план

Аналитика 07.12.2018 20:05
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07.12.2018 20:05



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: памяти Почетного гражданина города-героя Волгограда Владимира Атопова, рассказ сбившего школьника водителя, коммунальщики начали активнее бороться с гололедом и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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