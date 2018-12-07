Общество

Бывший чиновник мэрии возглавил госжилинспекцию Волгоградской области

Общество 07.12.2018 16:53
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07.12.2018 16:53


Алексей Сивокоз назначен председателем комитета госжилнадзора Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ведомства. Алексей Сивокоз работал ранее руководителем департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда. Ранее в администрации Волгоградской области сообщили о кадровых перестановках в госжилинспекции. Андрей Веселков, по сообщению пресс-службы администрации региона, перешел на новое место работы. 

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