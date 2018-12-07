Политика

В Волгоградском реготделении партии власти начнут тщательно следить за «облико морале» единороссов

Политика 07.12.2018 16:14
2181 13
07.12.2018 16:14


Создание федеральной внутрипартийной комиссии по этике является полезным и своевременным решением. Своим мнением о прозвучавшей на XVIII съезде «Единой России» инициативе с корреспондентом ИА «Высота 102» поделился Сергей Горняков, секретарь Волгоградского реготделения партии. Он возглавляет волгоградскую делегацию на всероссийском форуме, который сегодня начал свою работу в Москве. Вопрос введения кодекса этических норм для единороссов предметно обсуждался на дискуссионной площадке «Обновление».
По словам заместителя секретаря генерального совета «ЕР» Ольги Баталиной, которая выступала модератором площадки, «в основе поведения любого публичного политика должно быть уважительное, внимательное отношение к людям, их проблемам, из этого подхода и вытекает принцип личной скромности». «Должна быть ответственность перед избирателями за данные обещания, и спрос с представителя партии всегда больше, чем с любого другого человека», - подчеркнула Баталина.
Лидер волгоградских единороссов заявил информагентству, что комиссия по этике займется разбором нелицеприятных историй, в которые иногда попадают члены партии. «Когда партийцы ведут себя неподобающим образом - оскорбляют своих коллег, применяют насильственные действия по отношению к детям – все это порочит партию. Я думаю, что этот подход правильный, своевременный, который дисциплинирует партийцев», - считает Сергей Горняков.

Этические нормы сформулированы следующим образом:
- относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций;
- исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей;
- быть нетерпимым к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей наших народов, проявлению неуважения к ее тысячелетней культуре и уникальному опыту межнационального единства;
- придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении;
- в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами. В случае, если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют Партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей;
- открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной партийной позиции;
- выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных программ.
Ольга Баталина, обращаясь к руководителям региональных отделений «Единой России», заметила, что никто не застрахован от неосторожных поступков со стороны однопартийцев. Однако нужен четкий единый алгоритм ответных действий, которые обязана предпринять партия. «Участились случаи неуважительных высказываний, поступков, которые совершают члены партии в тех или иных регионах. Это то, с чем нельзя мириться, независимо от того, какой статус имеет этот человек. Реакция должна быть системной», - заключила замсекретаря герсовета «ЕР».
Депутат Госдумы, зампредседателя комитета  по государственному строительству и законодательству Александр Грибов продолжил тему, отметив, как быстро в век информационных  технологий распространяется информация. «Как только кто-то из наших коллег, занимающих самые разные позиции, поступил недостойно, буквально через минуту начинается общественное обсуждение. Такие случаи вызывают широчайший общественный резонанс и осуждение со стороны граждан», - заявил парламентарий.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уникальное помещение в центре. Аренда/продажа. т.600-552

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
В Волгограде бывший глава комитета по культуре займется отловом собак
08.11.2018 11:18
10746 55
Волгоградские коммунисты – перед выбором "нового-старого" лидера
17.11.2018 10:38
8185 0
В Волгоградской облдуме предложили арендовать спортзал для «слуг народа» за счет бюджета
05.12.2018 12:24
7930 39
Политика
07.12.2018 18:06
Политика 07.12.2018 18:06
20 Обсудить

0
Далее
Политика
07.12.2018 10:48
Политика 07.12.2018 10:48
1493 27 Обсудить

0
Далее
Политика
06.12.2018 12:39
Политика 06.12.2018 12:39
1899 14 Обсудить

0
Далее
Политика
05.12.2018 12:24
Политика 05.12.2018 12:24
7930 39 Обсудить

0
Далее
Политика
04.12.2018 18:09
Политика 04.12.2018 18:09
6862 29 Обсудить

0
Далее
Политика
04.12.2018 12:11
Политика 04.12.2018 12:11
6513 28 Обсудить

0
Далее
Политика
26.11.2018 17:54
Политика 26.11.2018 17:54
9051 0 Обсудить

0
Далее
Политика
21.11.2018 10:39
Политика 21.11.2018 10:39
9288 17 Обсудить

0
Далее
Политика
20.11.2018 12:40
Политика 20.11.2018 12:40
6491 12 Обсудить

0
Далее
Политика
19.11.2018 14:19
Политика 19.11.2018 14:19
2347 13 Обсудить

0
Далее
Политика
18.11.2018 13:34
Политика 18.11.2018 13:34
6891 0 Обсудить

0
Далее
Политика
17.11.2018 23:23
Политика 17.11.2018 23:23
17579 0 Обсудить

0
Далее
Политика
17.11.2018 10:38
Политика 17.11.2018 10:38
8185 0 Обсудить

0
Далее
Политика
15.11.2018 15:44
Политика 15.11.2018 15:44
6959 12 Обсудить

0
Далее
Политика
14.11.2018 11:22
Политика 14.11.2018 11:22
5100 12 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:06
Уровень доверия жителей Волгоградской области к партии власти померяют «линейкой»Смотреть фотографии
17:55
В центре Волгограда водитель сбил пьяную женщину и скрылсяСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде коммунальщики машут лопатами в борьбе с гололедомСмотреть фотографии
17:28
Школьный вопрос: в Волжском назвали «политизированной» ситуацию вокруг директоров и учителейСмотреть фотографии
16:53
Бывший чиновник мэрии возглавил госжилинспекцию Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградском реготделении партии власти начнут тщательно следить за «облико морале» единороссовСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде арестовали водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе Смотреть фотографииCмотреть видео
15:29
В Волгоградской области 40 детей-сирот оставили без стипендий по вине бухгалтерииСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде огласили новый приговор лже-писателю по делу о хищении ветеранских наградСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
Прокурор потребовал для волгоградского лже-писателя три года тюрьмыСмотреть фотографии
14:01
В Волгоградской области аптеки оптимизируются и закрываютсяСмотреть фотографии
13:01
В Волгоградской области двое подростков за ночь обокрали три магазинаСмотреть фотографии
12:05
Волгоградец Даниил Кузьмин сфотографировался с президентом России Смотреть фотографии
12:03
В Волгограде риэлтора и «пьющих соседей» осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
11:49
Саперы обезвредили под Волгоградом 48 снарядов времен войныСмотреть фотографии
11:38
Новое решение «МегаФона» повысит эффективность подбора персоналаСмотреть фотографии
11:18
СМИ вспомнили лишенных неприкосновенности депутатов от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:11
Силовики проводят антитеррористические учения в Камышине Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде задержан водитель "Мерседеса", сбивший на "зебре" школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:48
Делегаты съезда «Единой России» от Волгоградской области начинают работу в МосквеСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде иномарка снесла столб и перевернулась, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:28
Президент назначил в Волгоградской области новых судейСмотреть фотографии
10:01
УФАС Волгоградской области рассекретит «самодеятельность» коммунальщиковСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде белый "Мерседес" сбил школьника и скрылся с места ДТП Смотреть фотографииCмотреть видео
20:53
Снегопад в Волгограде обеспечил бессонную ночь дорожникамСмотреть фотографии
20:18
Умер Почетный гражданин Волгограда Владимир АтоповСмотреть фотографии
20:12
В Волгограде УФАС просит «ЕР» повлиять на депутатов с «пониженной социальной ответственностью» Cмотреть видео
18:19
Вот она какая: школьница из Волгоградской области покорила культурную столицу России картиной о родном краеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:39
Дома культурного наследия в Волгограде рушатся на глазах жильцов и властиСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области мамашу приговорили за убийство трехлетнего сына к 8 годам колонииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 