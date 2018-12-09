Общество

Вспоминаем почетного гражданина Волгограда Владимира Атопова: "Город должен жить будущим, а не былыми заслугами"

Общество 09.12.2018 11:04
5418 0
09.12.2018 11:04


Прощание с почетным гражданином города-героя Волгоград Владимиром Атоповым, который скоропостижно скончался на 90-м году жизни, пройдет 10 декабря на Центральном кладбище Волгограда. Гражданская панихида состоится  с 11,30, до 12,00 в здании Волгоградского технического университета на пр. Ленина, 28. Опыт и знания  Владимира Атопова, бывшего председателя исполкома городского совета народных депутатов, до конца его жизни были востребованы у молодежи (он был профессором Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета). За советом и консультацией к нему нередко обращались и руководители города и области. 
Особенно любили его студенты, которые внесли в свою копилку немало афоризмов и изречений любимого профессора. «Мы должны задумываться о судьбе города в долгосрочной перспективе. Если смотреть только на ноги – будем видеть только дорожную пыль…», - Владимир Иванович любил повторять эту фразу, в которой заключалось его видение развития города, к которому он имел самое прямое отношение. Ведь именно благодаря ему в Волгограде появился скоростной трамвай, был реализован масштабный проект по берегоукреплению. 
В августе 2017 года журналисты ИА «Высота 102» побывали в гостях у Владимира Ивановича и записали с ним интервью. Человек нескольких эпох, он и смотрел на несколько эпох вперед: переживал за будущее города, который строил, и подсказывал нам, как двигаться дальше.
Фрагменты записи от 3 августа 2017 года. 




Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги.

Щетинистое покрытие. «МеталлТехСнаб» 8-8442-95-50-05

Аренда торговых мест (8442) 55-15-95
Популярное по теме
Топите дровами: УК дала совет замерзающим в квартирах жителям Волгограда
13.11.2018 20:01
30082 11
На реконструкцию Дворца спорта в Волгограде пошли первые миллионы
17.11.2018 16:54
15535 0
Волгоградцы называют «фикцией» результаты голосования в конкурсе «Великие имена России» - аэропортам
28.11.2018 16:41
14631 68
Общество
09.12.2018 14:31
Общество 09.12.2018 14:31
183 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 13:05
Общество 09.12.2018 13:05
564 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 09:01
Общество 09.12.2018 09:01
1770 0 Обсудить

0
Далее
Общество
09.12.2018 08:32
Общество 09.12.2018 08:32
6595 0 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2018 14:27
Общество 08.12.2018 14:27
2738 14 Обсудить

0
Далее
Общество
08.12.2018 09:02
Общество 08.12.2018 09:02
1454 0 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2018 17:43
Общество 07.12.2018 17:43
1841 2 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2018 17:28
Общество 07.12.2018 17:28
1576 4 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2018 16:53
Общество 07.12.2018 16:53
3827 18 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2018 15:29
Общество 07.12.2018 15:29
1320 0 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2018 14:26
Общество 07.12.2018 14:26
1560 1 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2018 12:05
Общество 07.12.2018 12:05
7533 38 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2018 11:11
Общество 07.12.2018 11:11
1160 5 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2018 10:28
Общество 07.12.2018 10:28
4668 7 Обсудить

0
Далее
Общество
07.12.2018 10:01
Общество 07.12.2018 10:01
2050 13 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:31
Один день до пени: волгоградцы не получили платежки за ЖКХСмотреть фотографии
13:05
Проектировщику базы для пожарного флота МЧС в Волгограде присудили миллионы за срыв сроковСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области с фермы украли стадо овецСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде ребенок пострадал от новогодней пиротехникиСмотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области грузовик протаранил легковушку: три человека в больницеСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде в ДТП пострадала женщина и ее трехлетний сынСмотреть фотографии
11:04
Вспоминаем почетного гражданина Волгограда Владимира Атопова: "Город должен жить будущим, а не былыми заслугами"Смотреть фотографииCмотреть видео
09:01
"Почта России" в Волгограде гоняет посетителей по очередямСмотреть фотографии
08:32
В Волжском за несуществующую услугу ЖКХ у пенсионерки сняли деньги с «похоронного» вкладаСмотреть фотографии
21:12
Путин поговорил с девочкой из Волгоградской области и исполнил ее мечтуСмотреть фотографии
18:27
Главный молодогвардеец Волгоградской области и депутат гордумы вошли в Генсовет «ЕР»Смотреть фотографии
16:15
На съезде «Единой России» решили промониторить качество лечения онкобольных в регионахСмотреть фотографии
15:09
В Волгоградской области мусорная реформа пройдет под контролем «Единой России»Смотреть фотографии
14:27
В Волжском бездомный пес развлекается поездками в автобусеСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде водитель с сердечным приступом на полной скорости врезался в деревоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:03
Житель Волгограда решил «снять порчу» у торгового центраСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области нашли останки 923 бойцов Красной АрмииСмотреть фотографии
10:26
Волгоградцев приглашают на литературный вечер поэта, которого никогда не существовалоСмотреть фотографии
09:02
Движение на водоемах Волгоградской области остановилось до весныСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде обвиняемому по делу о крушении катамарана разрешили выходить из домаСмотреть фотографии
20:05
Бедность жителей Волгоградской области вышла на первый план Cмотреть видео
18:06
Уровень доверия жителей Волгоградской области к партии власти померяют «линейкой»Смотреть фотографии
17:55
В центре Волгограда водитель сбил пьяную женщину и скрылсяСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде коммунальщики машут лопатами в борьбе с гололедомСмотреть фотографии
17:28
Школьный вопрос: в Волжском назвали «политизированной» ситуацию вокруг директоров и учителейСмотреть фотографии
16:53
Бывший чиновник мэрии возглавил госжилинспекцию Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградском реготделении партии власти начнут тщательно следить за «облико морале» единороссовСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде арестовали водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе Смотреть фотографииCмотреть видео
15:29
В Волгоградской области 40 детей-сирот оставили без стипендий по вине бухгалтерииСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде огласили новый приговор лже-писателю по делу о хищении ветеранских наградСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 